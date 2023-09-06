晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》大選進行中豈容修改遊戲規則

2023/09/06 05:30

大選民調滿天飛，卻有論者倡議修改總統副總統選罷法。根據這種論述，「明年的總統大選，賴清德可能以不到四十％的選票當選總統，這表示有六十％的人民反對或不支持他擔任總統，所以他是相對多數而不是絕對多數人民認可的總統，這顯然不符合多數統治的民主原則」。為此，倡議修改選罷法改採「兩輪投票」，最後產生絕對多數總統。

總統直選，只有二十幾年的實踐經驗，當然有待完善。不過，民主選舉可資檢討者，豈止是總統副總統選罷法？二○○○至二○○八，這種論述所擔心的情形，便已經存在了。不過，二○○八至二○一六，馬英九完全執政，也未見論者大力鼓吹，利用天時地利人和，修改相關法律。或許，是因為那八年，想像不到眼前的三國演義吧。直至今日，侯、柯、郭相持不下，眼看著可能便宜了賴清德，於是又高舉民主大旗。他們的潛台詞，該不會是先打預防針，為選後杯葛少數總統埋下伏筆吧。由此也不難想像，二○二四大選結果，如果民進黨繼續執政，總統得票、立委席次都沒有過半，接下來的政治動盪恐在所難免。

修改總統副總統選罷法，單靠這樣的「修法」途徑行得通嗎？根據「中華民國憲法增修條文」第二條，「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之」，「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選」。其中明確規定，「以得票最多之一組為當選」，揆其旨意應是「得票多數（不論過半與否）」者當選，而非必須「得票過半」。憲法增修條文，既然有此規定，怎能透過修改較低位階的「子法」，限縮解釋更高位階的「母法」規定？誠然，憲法規定絕非不容改變，只是，透過難度較低的修法程序，便可否定難度較高的修憲工程，法律體系的穩定性將受動搖。

試想，修法不修憲，如果「兩輪投票」，第一輪獲最多票數者，雖未過半卻主張依憲法規定當選，而其他候選人主張依據選罷法進行第二輪投票，選舉主管機關也支持後者，這就勢必會出現麻煩的政治僵局：從曠日廢時的憲法官司，到支持者衝進總統府，結果都不可預測。萬一重蹈川普式覆轍，政治對撞、社會分裂沒完沒了，面對外敵的民主台灣承受得了嗎？可見，繞過憲法而修選罷法，表面上方便很多，實際上風險不小。何況，倉促修法，立即實施，亦違利益迴避原則。

主要政黨已經完成提名，大選實質已經開始進行了，若把修改遊戲規則當作選舉策略，尤不可取。「修改選罷法改採兩輪投票」，顯然是為了個案拋棄通例。三十年風水輪流轉，有朝一日三國演義的戲碼在綠營上映，藍營可能出現少數總統，是不是又要改變遊戲規則？況且，論者所提之犖犖大端，包括：「複數選區單記不可轉移投票制」，「日本模式的區域和比例並立制或德國模式的以比例計算席次」等，這些民主的長久之計，未予修憲辯論重新奠基，光靠「修改選罷法改採兩輪投票」，結果「與民主對撞的選制」主體未改，「台灣的民主文化朝向比較成熟的方向推進」亦屬緣木求魚。

前述論者的急救章，令人聯想到有些人長期以來的「修憲恐懼症」，彷彿修憲會量變造成質變。於是，在民主快速發展的台灣，憲法成長跟不上時代需要。二○一六以來，民進黨執政，立法院過半，至今修憲一事無成。去年底的十八歲公民權修憲複決案，藍營之陽奉陰違，是不是「修憲恐懼症」所致？更嚴重的是「制憲恐懼症」，患者認為一旦制訂新憲法，中華民國便滅亡了。其實，對岸的中華人民共和國，一九四九成立以來，多次制頒憲法，中華人民共和國依然故我。而台灣，憲法增修，政黨輪替，中華民國招牌，還是高高掛著。不論修憲或制憲，重點是民主，人民是主體，幻想的恐懼，豈非庸人自擾？

多腳督僵局，藍、白很焦慮，綠營也緊張。賴清德的民調，四成左右遇瓶頸。鹿死誰手，尚未可知。二○二四，目前看來，賴佔優勢，但侯、柯、郭的合縱連橫，可能是決定性因素。影響所及，各方的支票、芭樂票，角色相形失色。偏偏，那些政見選擇，對未來四年作用更大。關心民主運作的論者，與其在大選進行期間倡議修改選罷法，何妨提醒頭家用心評比各方參選人的政策高見；選後再倡議周全修憲，讓台灣擁有得以激發更大民主能量的基本大法。這樣，更能體現公共知識分子的風範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書