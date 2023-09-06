社論》大選進行中豈容修改遊戲規則

大選民調滿天飛，卻有論者倡議修改總統副總統選罷法。根據這種論述，「明年的總統大選，賴清德可能以不到四十％的選票當選總統，這表示有六十％的人民反對或不支持他擔任總統，所以他是相對多數而不是絕對多數人民認可的總統，這顯然不符合多數統治的民主原則」。為此，倡議修改選罷法改採「兩輪投票」，最後產生絕對多數總統。

總統直選，只有二十幾年的實踐經驗，當然有待完善。不過，民主選舉可資檢討者，豈止是總統副總統選罷法？二○○○至二○○八，這種論述所擔心的情形，便已經存在了。不過，二○○八至二○一六，馬英九完全執政，也未見論者大力鼓吹，利用天時地利人和，修改相關法律。或許，是因為那八年，想像不到眼前的三國演義吧。直至今日，侯、柯、郭相持不下，眼看著可能便宜了賴清德，於是又高舉民主大旗。他們的潛台詞，該不會是先打預防針，為選後杯葛少數總統埋下伏筆吧。由此也不難想像，二○二四大選結果，如果民進黨繼續執政，總統得票、立委席次都沒有過半，接下來的政治動盪恐在所難免。

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修改總統副總統選罷法，單靠這樣的「修法」途徑行得通嗎？根據「中華民國憲法增修條文」第二條，「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之」，「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選」。其中明確規定，「以得票最多之一組為當選」，揆其旨意應是「得票多數（不論過半與否）」者當選，而非必須「得票過半」。憲法增修條文，既然有此規定，怎能透過修改較低位階的「子法」，限縮解釋更高位階的「母法」規定？誠然，憲法規定絕非不容改變，只是，透過難度較低的修法程序，便可否定難度較高的修憲工程，法律體系的穩定性將受動搖。

試想，修法不修憲，如果「兩輪投票」，第一輪獲最多票數者，雖未過半卻主張依憲法規定當選，而其他候選人主張依據選罷法進行第二輪投票，選舉主管機關也支持後者，這就勢必會出現麻煩的政治僵局：從曠日廢時的憲法官司，到支持者衝進總統府，結果都不可預測。萬一重蹈川普式覆轍，政治對撞、社會分裂沒完沒了，面對外敵的民主台灣承受得了嗎？可見，繞過憲法而修選罷法，表面上方便很多，實際上風險不小。何況，倉促修法，立即實施，亦違利益迴避原則。

主要政黨已經完成提名，大選實質已經開始進行了，若把修改遊戲規則當作選舉策略，尤不可取。「修改選罷法改採兩輪投票」，顯然是為了個案拋棄通例。三十年風水輪流轉，有朝一日三國演義的戲碼在綠營上映，藍營可能出現少數總統，是不是又要改變遊戲規則？況且，論者所提之犖犖大端，包括：「複數選區單記不可轉移投票制」，「日本模式的區域和比例並立制或德國模式的以比例計算席次」等，這些民主的長久之計，未予修憲辯論重新奠基，光靠「修改選罷法改採兩輪投票」，結果「與民主對撞的選制」主體未改，「台灣的民主文化朝向比較成熟的方向推進」亦屬緣木求魚。

前述論者的急救章，令人聯想到有些人長期以來的「修憲恐懼症」，彷彿修憲會量變造成質變。於是，在民主快速發展的台灣，憲法成長跟不上時代需要。二○一六以來，民進黨執政，立法院過半，至今修憲一事無成。去年底的十八歲公民權修憲複決案，藍營之陽奉陰違，是不是「修憲恐懼症」所致？更嚴重的是「制憲恐懼症」，患者認為一旦制訂新憲法，中華民國便滅亡了。其實，對岸的中華人民共和國，一九四九成立以來，多次制頒憲法，中華人民共和國依然故我。而台灣，憲法增修，政黨輪替，中華民國招牌，還是高高掛著。不論修憲或制憲，重點是民主，人民是主體，幻想的恐懼，豈非庸人自擾？

多腳督僵局，藍、白很焦慮，綠營也緊張。賴清德的民調，四成左右遇瓶頸。鹿死誰手，尚未可知。二○二四，目前看來，賴佔優勢，但侯、柯、郭的合縱連橫，可能是決定性因素。影響所及，各方的支票、芭樂票，角色相形失色。偏偏，那些政見選擇，對未來四年作用更大。關心民主運作的論者，與其在大選進行期間倡議修改選罷法，何妨提醒頭家用心評比各方參選人的政策高見；選後再倡議周全修憲，讓台灣擁有得以激發更大民主能量的基本大法。這樣，更能體現公共知識分子的風範。

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