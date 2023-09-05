晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》中國可笑的畫地圖併吞術

2023/09/05 05:30

中國從一九七○年代末期以來，實行「改革開放」而崛起，經濟規模因蓬勃成長擴大，且繼之以軍事崛起；尤其現任領導人習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」原則，野心崛起，對內專制統治，對外脅迫鄰近國家，且欲改變國際秩序，各國不安。中國的領土野心，台灣是首當其衝的併吞目標，其他鄰國同受其害；就在上週，中國一項舉動，招致周遭各國群起抗議，即是最具代表性的例子。

中國自然資源部八月二十八日發布二○二三年版標準地圖，在六幅中國疆域地圖中，把與鄰國發生爭議的地方盡納入自己的版圖，旋即引發六個國家抗議或異議。與中國沒有領土糾紛的美國也看不下去，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）告訴《美國之音》的話，為中國這一「地圖併吞」行為做了貼切的定性：這是北京「虛假的主張」，且脅迫美國盟邦等印太地區國家，美方將繼續反擊。

中國畫地圖引發鄰國群起強烈反應，其來有自。爭議最多的是南海，新地圖以十段的Ｕ形虛線擴及台灣海域，覆蓋了南海九十％面積，把這一每年有三兆美元國際貿易商品通過的海域，從台灣延伸到海南島以南一千五百公里，切入越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊、印尼的專屬經濟區。

最令南海諸國強烈反感的，國際常設仲裁法院已於二○一六年裁定，中國就南海所畫的「九段線」，違反《聯合國海洋法》公約，超出中國依據公約享有海洋權利的地理和實體限制，不具法律效力，主權聲索無效。尤有甚者，中國公然違背承諾，持續填海造陸，把南海軍事化，強勢打造為其內海的圖謀昭然若揭。如今，中國變本加厲，不但踐踏國際仲裁法院裁定，激化與各國領土主權爭議，為原訂今年底完成國際談判的「南海行為準則」增添變數，還進一步把「九段線」延伸，凸顯其以畫地圖併吞台灣的野心。

與中國長年有領土爭議，曾引發戰爭，且近三年形成局部軍事對峙的印度，也有強烈回應。中國對印度東北部約九萬平方公里領土聲稱擁有主權，這次把爭議的阿魯納查省和阿克賽慶地區納入中國疆域，印度在新地圖公布次日即提出強烈抗議。外長蘇杰生（Jaishankar Subhramanyam）的話直接而明白：把他國領土納入自己的地圖是中國一貫手法，這種做法不會改變現實；提出荒謬主張，不能使他國領土成為自己的。

中國以畫地圖宣示主權，即使與其友好的俄羅斯也遭殃。位於黑龍江及烏蘇里江交會處的黑瞎子島，或稱大烏蘇里島，面積約三百三十五平方公里，經多年談判，二○○四年勘定一分為二，西部歸屬中國。然而，這次新地圖把全島都畫歸中國，陷入烏俄戰爭困境而急需中國支持的俄國不便作聲，白俄羅斯媒體卻眼尖而喧騰此事。

新地圖激起國際爭議的時機，各方解讀不一。包括南海諸國的東南亞國家協會，本週二到週四將在印尼舉行領袖會議，二十國集團（G20）領導人週末於印度集會。中國於這兩大國際會議前夕公布地圖，是時間上巧合，抑或藉此發出強勢訊息，不顧周遭國家反對而蠻橫表態，繼續拒絕接受國際仲裁，堅持自己的領土主張，各方推斷不一。國際間還關注，習近平不參加G20高峰會，這是他二○一三年上台以來，首次缺席這一重要會議。相形之下，美國總統拜登將出席G20高峰會，會後還訪問越南；越南據報導有意把兩國關係，從現今的全面合作夥伴，升級為全面戰略合作夥伴。

對於各國反彈，中國輕描淡寫，其外交部發言人宣稱是「依法行使主權的例行性做法」，要國際社會「客觀冷靜看待，不要過度解讀」。不過，對於中國以畫地圖宣示領土主權的做法，各國除了群起而攻之，東協峰會預料將公開表達反對立場。美國近年也已展開行動，透過立法，以「誠實地圖」對付中國的「虛假主張」，聯邦政府禁用把台灣納入中國領土的不實地圖。

事實上，「虛假主張」不僅見諸地圖，中國近年以其「一中原則」欺壓台灣、脅迫各國，還以諸多花招企圖製造假象，讓國際社會誤認台灣已遭併吞。跨國企業、航空旅遊、服飾精品、國際組織、學術機構…在標示台灣時，常受中國脅迫，強加「中國一省」、「中國台灣」、「中國一部分」等字眼。地圖是其展現領土野心，矮化台灣，從心理上阿Ｑ式征服台灣的慣用工具之一。

假的真不了，中國在國際間屢有「謊言帝國」、「造假王國」名號；畫地圖併吞術引起公憤，圖謀也難以得逞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書