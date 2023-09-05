社論》中國可笑的畫地圖併吞術

中國從一九七○年代末期以來，實行「改革開放」而崛起，經濟規模因蓬勃成長擴大，且繼之以軍事崛起；尤其現任領導人習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」原則，野心崛起，對內專制統治，對外脅迫鄰近國家，且欲改變國際秩序，各國不安。中國的領土野心，台灣是首當其衝的併吞目標，其他鄰國同受其害；就在上週，中國一項舉動，招致周遭各國群起抗議，即是最具代表性的例子。

中國自然資源部八月二十八日發布二○二三年版標準地圖，在六幅中國疆域地圖中，把與鄰國發生爭議的地方盡納入自己的版圖，旋即引發六個國家抗議或異議。與中國沒有領土糾紛的美國也看不下去，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）告訴《美國之音》的話，為中國這一「地圖併吞」行為做了貼切的定性：這是北京「虛假的主張」，且脅迫美國盟邦等印太地區國家，美方將繼續反擊。

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中國畫地圖引發鄰國群起強烈反應，其來有自。爭議最多的是南海，新地圖以十段的Ｕ形虛線擴及台灣海域，覆蓋了南海九十％面積，把這一每年有三兆美元國際貿易商品通過的海域，從台灣延伸到海南島以南一千五百公里，切入越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊、印尼的專屬經濟區。

最令南海諸國強烈反感的，國際常設仲裁法院已於二○一六年裁定，中國就南海所畫的「九段線」，違反《聯合國海洋法》公約，超出中國依據公約享有海洋權利的地理和實體限制，不具法律效力，主權聲索無效。尤有甚者，中國公然違背承諾，持續填海造陸，把南海軍事化，強勢打造為其內海的圖謀昭然若揭。如今，中國變本加厲，不但踐踏國際仲裁法院裁定，激化與各國領土主權爭議，為原訂今年底完成國際談判的「南海行為準則」增添變數，還進一步把「九段線」延伸，凸顯其以畫地圖併吞台灣的野心。

與中國長年有領土爭議，曾引發戰爭，且近三年形成局部軍事對峙的印度，也有強烈回應。中國對印度東北部約九萬平方公里領土聲稱擁有主權，這次把爭議的阿魯納查省和阿克賽慶地區納入中國疆域，印度在新地圖公布次日即提出強烈抗議。外長蘇杰生（Jaishankar Subhramanyam）的話直接而明白：把他國領土納入自己的地圖是中國一貫手法，這種做法不會改變現實；提出荒謬主張，不能使他國領土成為自己的。

中國以畫地圖宣示主權，即使與其友好的俄羅斯也遭殃。位於黑龍江及烏蘇里江交會處的黑瞎子島，或稱大烏蘇里島，面積約三百三十五平方公里，經多年談判，二○○四年勘定一分為二，西部歸屬中國。然而，這次新地圖把全島都畫歸中國，陷入烏俄戰爭困境而急需中國支持的俄國不便作聲，白俄羅斯媒體卻眼尖而喧騰此事。

新地圖激起國際爭議的時機，各方解讀不一。包括南海諸國的東南亞國家協會，本週二到週四將在印尼舉行領袖會議，二十國集團（G20）領導人週末於印度集會。中國於這兩大國際會議前夕公布地圖，是時間上巧合，抑或藉此發出強勢訊息，不顧周遭國家反對而蠻橫表態，繼續拒絕接受國際仲裁，堅持自己的領土主張，各方推斷不一。國際間還關注，習近平不參加G20高峰會，這是他二○一三年上台以來，首次缺席這一重要會議。相形之下，美國總統拜登將出席G20高峰會，會後還訪問越南；越南據報導有意把兩國關係，從現今的全面合作夥伴，升級為全面戰略合作夥伴。

對於各國反彈，中國輕描淡寫，其外交部發言人宣稱是「依法行使主權的例行性做法」，要國際社會「客觀冷靜看待，不要過度解讀」。不過，對於中國以畫地圖宣示領土主權的做法，各國除了群起而攻之，東協峰會預料將公開表達反對立場。美國近年也已展開行動，透過立法，以「誠實地圖」對付中國的「虛假主張」，聯邦政府禁用把台灣納入中國領土的不實地圖。

事實上，「虛假主張」不僅見諸地圖，中國近年以其「一中原則」欺壓台灣、脅迫各國，還以諸多花招企圖製造假象，讓國際社會誤認台灣已遭併吞。跨國企業、航空旅遊、服飾精品、國際組織、學術機構…在標示台灣時，常受中國脅迫，強加「中國一省」、「中國台灣」、「中國一部分」等字眼。地圖是其展現領土野心，矮化台灣，從心理上阿Ｑ式征服台灣的慣用工具之一。

假的真不了，中國在國際間屢有「謊言帝國」、「造假王國」名號；畫地圖併吞術引起公憤，圖謀也難以得逞。

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