自由廣場》﹙鏗鏘集﹚美英確認台灣地位

◎ 王景弘

經過七十年「地位未定」，美國、英國與其他民主國家，依聯合國憲章原則和舊金山和約規定，分別採取行動，表示尊重台灣民主與選擇，確認台灣的獨立國家地位。

美台深化軍事交流，武器提供從限「商售」提升為國與國間的「軍售」。英國原受制於香港，不敢得罪中國，但在外相訪中前夕，國會外交文書首次稱台灣是「事實獨立國家」，要求政府協助台灣以免受中國武力威脅。

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西方民主國家，包括前東歐共產集團，以國會先行，群起提升訪問台灣的層級，譴責中國對台灣武力威脅，也確認台灣獨立自主，不屬於中國。但美英掀牌意義更加重大。

台灣法律地位「未決」，是美英在戰後對日和約立場的妥協，舊金山和約以美、英聯合草案為基礎，不規定台澎的歸屬，只由日本宣佈放棄主權。英國出席和約會議代表楊格(K. C. Younger) 在會中說明，在適當時間，台灣問題要依聯合國憲章原則找到解決方案。

聯合國憲章的基本原則有兩條—和平解決爭端及人民自決。中華人民共和國是聯合國會員國，在尼周上海公報承諾和平解決問題和不稱霸，但十年來卻不斷粗暴的違反這些原則，不只對台灣，對南海、東海、印度都有武力擴張的行為。

代理盟國接管台灣的國民黨政權，放棄「反攻大陸」，在「潮流」激變下走向民主化，人民自主選擇，符合聯合國憲章與舊金山和約規定。中國以武力威脅，企圖強行併吞，國際確認及尊重台灣的獨立國家地位，有外交嚇阻中國的作用。

領導台灣完成民主化、本土化的是「國民黨籍」的李登輝，但現在的國民黨卻盲目開倒車，呼應紅朝的「一個中國，反台獨」，這種政黨被選擇自由的人民淘汰，並非意外。

（作者為資深新聞工作者）

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