晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》如果這都不算「霸凌」？！

2023/09/04 05:30

◎ 張惠博

豐原高中一名學生疑遭師長長期集體霸凌，於今年二月輕生，台中教育局三月將相關七人全數調職，前學務主任二次停聘至八月卅一日。然而，調查報告結論卻認定是無故意下的「輔導管教」，更以排除當事學生的班級後，以全校各班學生各抽樣五人問卷調查「管教是否合理」等依據做成結論，各界認為荒謬。

前學務主任不當管教情節重大，僅遭記過處分，教育局也認為懲處與調查結果不相當。因此，九月一日召開專審會取代校方教評會，審議前學務主任的不當管教案，決議依教師法第十八條教師行為違反相關法規，將他停聘一年。

人本基金會指出，停聘一年意味著只要期限一到，前學務主任不必再受任何監督或考核，就可重返校園；但解聘一年，前學務主任才會在懲處後必須重新與其他求職教師競爭，通過教師甄試，才能再擔任教職，二者明顯不同。

更讓人不解的是，若按照日前出爐的霸凌調查報告指稱，對被害學生並不構成被霸凌的原因，其一是因為未有「針對性」，也就是說上述行為確實有發生，但都不是只針對被害學生，等於說，在豐原高中非常盛行用記過、搜身、恐嚇、威脅、歧視辱罵來對待學生?!心智成熟、社會歷練豐富的成年人，尚且受不了，何況是高一、高二學生呢？若要說那一位高中生是自己突然想不開，又有誰會相信呢？

再者，王副市長甫於八月卅一日表示，會要求學校公開說明霸凌不成立理由，市府也不能接受調查報告。言猶在耳，卻迅雷不及掩耳的做出停聘一年的決定，惹來熱議，難道早有計畫？

教育部《校園霸凌防制準則》，第三條第四款，對於霸凌清楚定義：指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行。

如果認為這位不幸離世的學生，其死因與霸凌無關，那麼，「霸凌」恐須重新定義了。

（作者為彰化師範大學前校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書