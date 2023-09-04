自由廣場》如果這都不算「霸凌」？！

◎ 張惠博

豐原高中一名學生疑遭師長長期集體霸凌，於今年二月輕生，台中教育局三月將相關七人全數調職，前學務主任二次停聘至八月卅一日。然而，調查報告結論卻認定是無故意下的「輔導管教」，更以排除當事學生的班級後，以全校各班學生各抽樣五人問卷調查「管教是否合理」等依據做成結論，各界認為荒謬。

前學務主任不當管教情節重大，僅遭記過處分，教育局也認為懲處與調查結果不相當。因此，九月一日召開專審會取代校方教評會，審議前學務主任的不當管教案，決議依教師法第十八條教師行為違反相關法規，將他停聘一年。

請繼續往下閱讀...

人本基金會指出，停聘一年意味著只要期限一到，前學務主任不必再受任何監督或考核，就可重返校園；但解聘一年，前學務主任才會在懲處後必須重新與其他求職教師競爭，通過教師甄試，才能再擔任教職，二者明顯不同。

更讓人不解的是，若按照日前出爐的霸凌調查報告指稱，對被害學生並不構成被霸凌的原因，其一是因為未有「針對性」，也就是說上述行為確實有發生，但都不是只針對被害學生，等於說，在豐原高中非常盛行用記過、搜身、恐嚇、威脅、歧視辱罵來對待學生?!心智成熟、社會歷練豐富的成年人，尚且受不了，何況是高一、高二學生呢？若要說那一位高中生是自己突然想不開，又有誰會相信呢？

再者，王副市長甫於八月卅一日表示，會要求學校公開說明霸凌不成立理由，市府也不能接受調查報告。言猶在耳，卻迅雷不及掩耳的做出停聘一年的決定，惹來熱議，難道早有計畫？

教育部《校園霸凌防制準則》，第三條第四款，對於霸凌清楚定義：指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行。

如果認為這位不幸離世的學生，其死因與霸凌無關，那麼，「霸凌」恐須重新定義了。

（作者為彰化師範大學前校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法