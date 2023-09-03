自由廣場》西方對中政經分離的天真想法

◎ 張孟仁

近期西方國家開始對北京展開「溝通」之旅，逢中國經濟下行之際，中方當然樂得配合西方的出招。

西方總有著天真想法，即使政治、外交甚至國安皆與北京降至冰點，總想藉由溝通以達「經濟」共榮，甚至幻想讓中共在俄烏戰爭及人權的立場有所轉念。也就是，彼此雖然立場敵對，但在維護本國經濟利益之下，仍可互利賺錢或進行氣候變遷合作。然而，從美國商務部長雷蒙多訪中空手而回，英國外相也溝通不出什麼結果，即可看出經濟上綱到國安階層後的中西關係，已經難有迴旋空間，因價值、理念不同而造成的鴻溝，彌平之道唯有一方妥協而已。

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義大利也正朝這個溝通思維前進，現任總理盛讚拜登，並主張外交上親美親西方，欲揚棄「一帶一路」卻又想和中國保持友好，記者問總理梅洛尼打算如何與北京保持良好的貿易關係，同時又拒絕他們最緊迫的要求？總理回答，我認為中國可以成為義大利奢侈品的絕佳合作夥伴，我們是七國集團中唯一加入絲綢之路的國家，但不是G7國家中與中國貿易量最大的歐洲國家，我相信我們的關係將繼續牢固。從中探得一個簡單邏輯，就是續簽「一帶一路」以換得中國對義的大量進口採購。然而北京若同意升級「一帶一路」，該如何對美國交代？或許義國早就算準中國不會升級。整個訪談揭露西方一貫想法：我們和美國站在一起是因西方價值觀相同，但我們仍想從中國市場獲利。只是中國若允許西方與之立場不同卻又讓西方賺錢，那這種生意不只賠本還犯傻。

中國儘管經濟下行，但涉及國安尊嚴難以對西方示弱。相對的，英國外相也說「國家安全是首要的，一旦出現我們的安全與經濟相衝突的情況，我們對安全關切將佔上風。」，而英國首相蘇納克在二○二二年就已說過，試圖與中國建立更緊密的聯繫是一種「天真」。由此可見西方應秉「價值理念」而非企圖在「經濟」與「安全」兼得。西方往後與中國的「溝通渠道」應該只在於建造「護欄」以防「更多的錯誤解讀」導致戰爭，僅此而已。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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