自由共和國》朱敬一／讀《民族重建》，思考台灣的永續民主（上）

《民族重建》英文版是二○○三年刊出，原書名：「The Reconstruction of Nations： Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus,」 中文版拖了二十年，到二○二三年才由「衛城」完譯。（f取自作者臉書）

朱敬一／中研院院士

《民族重建》英文版是二○○三年刊出，原書名：「The Reconstruction of Nations： Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus,」 中文版拖了二十年，到二○二三年才由「衛城」完譯。作者是《血色大地》一書的作者，耶魯大學歷史學系講座教授 Timothy Snyder. Snyder 精研中東歐歷史，其《血色大地》一書深刻描述東歐諸國在廿世紀遭受德國人、俄羅斯人來回幾次的屠殺，慘絕人寰。由於Snyder 精熟中東歐各國語言，所以能夠爬梳德國、奧地利、烏克蘭、立陶宛、波蘭、白羅斯、俄羅斯等國文獻。又因為他廣泛閱讀文獻，所以作者能完全融入東歐諸國的歷史脈絡。復因為融入歷史、完整掌握當地諸國人民之間的恩怨情仇，所以才能精彩分析一九九○年後蘇聯解體、東歐諸國逐步重建的過程。

這本書給我非常非常多的啟發，不但幫助我更了解歐洲，也讓我更深一層思考台灣的民主未來。且讓我逐點解說，也順著介紹的脈絡逐點思索。與台灣有關的部分是在一九九○年之後的「民族重建」，其過程波蘭扮演的角色極為重要，也最值得台灣人民思考。讀者如果時間有限，可以直接跳讀第七點。

請繼續往下閱讀...

一、在《血色大地》一書中，Snyder 呈現了德國希特勒與俄羅斯史達林在二次大戰前後對中東歐諸國的欺凌與屠殺。讀《血色大地》已經夠難過了，沒想到東歐國家除了受日爾曼、俄羅斯侵凌，自己相近民族之間的傾軋與種族清洗，更是悲慘異常。

二、故事要從十三世紀說起。東歐中世紀時期，有「立陶宛大公國」，領土範圍涵蓋現在的波羅地海三小國（立陶宛、愛沙尼亞、拉托維亞）、白羅斯、烏克蘭、俄羅斯西部一部分。到了一五六九年，立陶宛大公國與波蘭王國靠聯姻而合併，成立「波立聯邦」。一七九五年，因為波俄戰爭波蘭戰敗，波立聯邦解體。整個十九與廿世紀，原本波立聯邦諸國都被德國、法國、俄羅斯等強權侵凌，西邊打贏則被西邊碾壓、東邊勝利則被東邊屠戮，非常淒慘。這些地區的人民飽受摧殘，自然對於早年的「立陶宛大公國」或「波立聯邦」有所緬懷。

三、但是這樣的緬懷，比較多「當年強大而不受欺負」的感慨，卻不足以形成共同對外的抵抗，其主要的原因，就是「波立聯邦」之內也有許多不同的「民族」，例如波蘭人、猶太人、斯拉夫人等。某些地方安定久了，慢慢發展出自己的民族文化、語言，久而久之又視其他人為「異族」。有時候我們真的很難定義「民族」。如果達爾文演化理論是對的，則所有人類都是十億年前某個單細胞生物的後代；我們要從哪個點切開，才能區分某甲是「立陶宛人」某乙是「烏克蘭人」？中國的隴西李氏據載有胡人血統，幾千年後卻是明顯的漢人；漢湖之間，誰是「異族」？無論如何，廿世紀中葉「波立聯邦」範圍之內，確實有族群分殊。

四、希特勒與史達林，絕對是東歐近百年屠殺慘劇的劊子手。他們兩人在佔領東歐諸國期間，如《血色大地》所記載，大約殺害了兩千萬東歐平民，其中大部分是猶太人。在殘害猶太人的過程中，波蘭、烏克蘭等地的部分人民擔任「地方警察」，往往扮演幫兇的角色。他們協助掌權者尋找、集結、運送、槍殺猶太人。久而久之，這些波蘭人、烏克蘭人慢慢開始「學習」納粹大規模屠殺平民的作法：既然可以用屠殺幾百萬人的方式清洗猶太人，應該也可以用同樣手法清洗其他民族。

五、於是，在二次大戰中後期，烏克蘭游擊隊對於在統治區內「非我族類」的波蘭人村莊展開「清洗」，手段殘忍、婦孺不留，數百人、上千人的村莊可以誅殺近百分之百。消息傳出之後，波蘭人於是以牙還牙，也在波蘭游擊隊有優勢的地方屠殺烏克蘭居民。其他立陶宛、白羅斯地區也不能倖免，時有屠戮。屠殺清洗一村接一村，你來我往，久而久之，這就形成了東歐若干民族之間的深仇大恨。

六、過去百年，東歐諸國分明是受到德國與俄羅斯的欺凌，但是為什麼其人民殺戮不是對德國、俄國，而是對波蘭呢？據作者分析，這可能與當地的優勢「波蘭文化」有關。當民族主義者越想建立所謂的「民族國家」，就越想凸顯自己的民族文化特色，於是越想與優勢波蘭文化做區隔。他們民族主義的「區隔」之心太過強烈，甚至盲目到忽視了東邊的俄羅斯與西邊的希特勒。簡言之，對「家奴」的反感遠大於對「外人」的防範，大概是當時許多人的心態。當時的「民族主義」思考非常狹窄；所謂「一個民族一個國家」，竟然變成「為了要建立民族國家，就把其他民族殺戮、清洗、趨趕出境」。

七、無論如何，東歐地區諸國，在一九九○年蘇聯解體之前，已經累積了太多太多的怨恨。這本書最精彩的部分，在於記述一九九○年東歐民族國家的重建，所以書名叫做《民族重建》。其中，波蘭扮演極為關鍵的角色。要化解近百年的歷史恩怨談何容易？這麼大的工程，必須有論述、有思辨平台、有對話、有智者的領導。（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法