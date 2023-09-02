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自由廣場》面對在野操弄核廢水的尹錫悅

2023/09/02 05:30

◎ 陳永昌

日本首相岸田文雄本週三在官邸與閣員共進午餐，品嚐來自福島縣的生魚片。翌日，震怒的他命令農林水產大臣野村哲郎收回「核污水」失言。與日本一衣帶水的南韓，總統尹錫悅則是早一步提前部署。

南韓執政黨國民力量黨週一舉行國會議員政策研討會，尹錫悅親自出席，晚宴餐桌上擺的就是生魚片與章魚等海鮮。同一天中午，尹錫悅與總理韓德洙每週例行會談，兩人午餐也是吃海鮮。在此同時，南韓總統府員工餐廳開始提供生魚片，加菜不加價，大受歡迎，第一天提早賣光光。週三韓德洙在國會澄清正名：排放入海的是「按照科學標準處理過的污水」，絕對不是核污水。

尹錫悅會硬起來正面回擊，來自上個週末南韓民間團體走上街頭示威，抗議日本排放含氚污水，南韓最大在野黨共同民主黨也在遊行隊伍中。黨魁李在明高分貝譴責東京當局發動「第二次太平洋戰爭」，支持日本排放含氚污水的尹錫悅政府則是「日本人的走狗」。

面對反對黨無限上綱泛政治化，尹錫悅並非任人霸凌的沙包總統，清楚知道政治對手只是為反對而反對，不改雖千萬人吾往矣的政治勇氣。尹錫悅在研討會上致詞強調：「有人堅持說『科學就是1+1等於100』，我們別無選擇只有跟反科學勢力奮戰下去。」毫不退怯妥協的尹錫悅帶頭品嚐生魚片，以身作則消弭民眾食安疑慮。

南韓《朝鮮日報》社論寫道：「放眼全世界，對日本福島含氚污水排放提出大規模抗議，甚至泛政治化追求政治紅利的，只有中國共產黨和南韓共同民主黨。」諷刺的是，在南韓在野陣營政客渲染炒作下，南韓淪為恐慌性囤鹽亂象發源地，向外擴散輸出至中國。

面對國會朝小野大困局，尹錫悅就職未滿百日蜜月期，滿意度即跌破三成，即使近期有韓美日大衛營峰會的外交成就加持，支持率仍然徘徊在四成以下，但南韓憲法規定總統只能擔任一屆五年，沒有連任壓力的尹錫悅，大啖生魚片是他並未懷憂喪志坐困愁城的證明。

請辭文在寅政府檢察總長一職八個月後，尹錫悅以「政治素人」之姿當選總統，親美聯日遠中的外交路線完全改寫印太地區戰略格局，更大刀闊斧扭轉前朝內政弊端，尹錫悅的政治決斷力讓人刮目相看！

（作者為企業專業經理人）

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