自由廣場》參選總統等於實質台獨

◎ 莊勝榮

台灣自一九九六經由人民投票直選總統以來，已選出李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四人，後三人皆擔任兩屆總統，緊接著就要產生第五位總統。選總統的過程有兩種角色，一種是候選人競選總統，二是選民投票選出總統，不管是何者，都是承認中華民國自由民主體制，並透過參與選舉，和中華人民共和國作出區別，驗證彼此互不隸屬。

參選總統及投票選總統，都是主權獨立之行為，不管是叫作台灣獨立或中華民國獨立，都有別於中共專制體制的獨立國家，在中共眼裡都屬台獨，當英國國會直呼台灣為獨立國家之際，選出台灣的總統若不叫作台獨，那什麼才是？

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所謂「台獨」有不同內涵，一、A式台獨，就是從憲法改國名為台灣共和國或台灣，亦即法理台獨，所謂「一中一台」。二、B式台獨就是現狀，即中華人民共和國與中華民國互不隸屬，各是獨立國家，即「兩中」，所謂事實台獨，又稱為「華獨」。第三種台獨，乃蔣經國生前所述，凡是要消滅中華民國的人都是台獨，包括一、中共想併吞台灣就是要消滅中華民國的台獨份子，二、主張跟中共統一，造成中華民國被消失的人，都是蔣經國眼中的台獨份子。

第四種台獨，乃中共所說的，但凡拒絕跟中華人民共和國統一的都是台獨份子，包括一、主張兩中華獨者，也包括海內外中國人。在中共眼中，剩下哪些人不是台獨份子？就是整天想跟中共統一，不管是和平或武統下之統一，這些少數牛鬼蛇神份子。二、主張一中一台者。三、民進黨。

有些頭腦不清楚或別有居心的人，還幫腔中共譴責國內「台獨份子」，這些總統參選人及選民，不是台獨份子，誰才是台獨份子？還有臉選總統嗎？還有種去投票嗎？又有一些政治腦袋○分的人，他們主張一中原則或九二共識，這種主張也是在消滅中華民國，也是蔣經國心中的台獨份子，他哪有資格罵別人搞「台獨」？哪有臉去頭寮向蔣經國謁陵？

要中共軍機、艦艇別來台搗蛋，朝野應不分藍白綠，全民一條心，舉國反共，讓台灣的民主明燈照耀中國，讓台灣的自由之聲響徹雲霄，則國際民主國家及自由中國人自然幫台灣講話，何患中共政權之不倒？

（作者是律師）

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