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社論》「任性老藍男」

2023/08/30 05:30

郭台銘宣布獨立參選，記者會有一個亮點。「路透」記者問到：若當選總統，將讓鴻海易於遭受中國制裁，如何解決這個問題。郭台銘回答：四年前已將鴻海經營權交出去，這期間他完全沒有管公司；如果中共政權說要沒收鴻海財產，他會說，Yes，please，do it；如果是犧牲他個人財產不要攻打台灣，他願意，但他不能聽從中共指派。

郭台銘，為台為銘，犧牲小我，即興演出，還引起鴻海緊急聲明。他說：他個人在中國沒有一分一毛財產，包含土地跟房地產，都是過去鴻海投資所擁有的。他說：若中共當局膽敢沒收鴻海集團的資產，以後哪有資金敢投資中國？他說：若鴻海集團資產遭中共沒收、工廠停工不能出貨，客戶該怎麼辦，這是中國政府要對全球國際品牌解釋的問題，更何況中國現在經濟糟透了。郭台銘講的這麼直白，利益攸關的百萬股東，以及聽信台灣經濟必須靠中國的民眾，腦海不免浮現一個個問號。

鴻海是不是他的個人財產？為什麼不惜以鴻海為賭注？百萬股東投資鴻海，很多相信他是一個負責任的經營者。沒想到，被總統夢沖昏了頭，又來一次「昨暝歹勢」。郭台銘老實說：一、四年來他完全沒有管公司，二、他不在乎中共政權沒收鴻海，三、中國現在經濟糟透了。這不就是說，鴻海的百萬股東權益，郭台銘完全不放在心上？那些人的身家財產，都可以為他的總統夢而完成大我！不只是百萬股東，為數更多的台灣民眾，也不得不恍然大悟，明知中國現在經濟糟透了，又大肆鼓吹兩岸經濟合作？中國經濟持續下滑，台灣難道要跟著陪葬嗎？何況，郭台銘不是拍胸脯說：他當總統，共機不再擾台。既然如此，何必又要擔心中共政權沒收鴻海的資產？這裡面，有什麼玄機？

現在說：四年前已將鴻海經營權交出去。五月初說：已經四年沒去中國了。掐指一算，四年前有意參選總統以來，他就沒有進出中國了。這樣的自我保護，有什麼莫測高深？是不是存有馬雲被整的陰影？去年底，中共二十大，習家班全面掌權，郭台銘跟這個權力集團，很麻吉還是有恩怨？他跟北京的關係，會不會有誇大其詞的吹牛成份？這一部分，先前返鄉祭祖的馬英九、連勝文，數度指派夏立言訪中的朱立倫，以及赴上海雙城論壇的蔣萬安，不知有沒有聽到一點風聲。

郭台銘，商轉政，捐贈BNT疫苗的「深謀遠慮」，這幾個月被自己耗損不少，至少藍白兩道不會再予表揚了。他自誇，將近五十年實務經驗的企業家，放眼台灣政壇，捨我其誰？經營企業的賺錢故事，這是眾所周知的事實。不過，有錢人，政治家，也不能隨便畫上等號。企業併購脅迫手法，在政治領域未必吃得開。民主不能當飯吃，不要議會監督，最起碼的價值檢驗，郭台銘是不及格的。他吸引「牛鬼蛇神」的魅力，一般人不是很了解，但他對侯、柯之誠信蕩然，已令「非綠整合」失去互信基礎。至於，「主流民意」到底是什麼？為何「主流民意」幾乎「一成」不變？而他又覺得，侯、柯應該先讓大哥做四年？這種政治玄學，比較可理解的解釋，可能是「任性老藍男」的最後一博，言必稱「主流民意」，只是掛個羊頭。

古人云：不知其人視其友，不知其君視其所使。這兩天，跟郭台銘一樣出風頭的，還有一個楊志良。他為郭鳴炮起駕：「台灣家暴是因為民眾沒辦法修理總統蔡英文、行政院長陳建仁」、「真正的統派就是蔡英文政府。」這些自走砲發言，搶了不少郭的風頭。而迫於批評聲浪，楊也只願對「家暴受害者」道歉，對政敵毫無愧色。其實，這位前衛生署長，在郭的心目中，份量不小。二○一一年初，郭台銘花五百萬搶標楊的公事包，還面交回贈，盛讚他是有骨氣的政務官。郭台銘，還沒當選總統，便稱新聞業是製造業，只許我罵人，不容人罵我。他們倆的民主觀，還真是所見略同。

從類參選到獨立參選，各界都不意外也無感了，藍白支持者則一片悲觀。倒是，賴清德最好也不要鬆懈，因為這位「任性老藍男」天威難測、隨時變卦，所以戰術靈活、兵不厭詐。國、眾、侯、柯，吃虧在眼前，堪為殷鑑。而且，這位仁兄，四年前，四年後，同樣不按牌理出牌，隱藏版的動機為何，至今仍是待破解的謎。

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