自由廣場》﹙鏗鏘集﹚時空錯亂的成語

◎ 王景弘

在「反攻大陸，殺朱拔毛」的年代，沒聽過「兵凶戰危」，也沒有人敢說，除非想搬到綠島去住。但現在習近平開口，台灣紅色鸚鵡，成群學舌鼓噪，「為匪張目」。

追隨蔣介石流亡，也要追隨他反攻大陸的政客，對台灣高喊和平與兵凶戰危，那是天大諷剌。應受警告的是習近平—戰爭不是單行道，打人也會被打，戰爭的毀滅性禍害是雙方面的。

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古人爭戰，兵器只是刀、箭、干戈，傷亡是出征的兵丁，詩人哀嘆「古來征戰幾人回」，現代武器的戰爭不但武器更凶險可怕，更沒有前方後方之分，小國也能讓大國感受兵凶戰危。

蔣介石要「解民倒懸」，不理「兵凶戰危」，要強調「毛匪」「色厲內荏」、「外強中乾」。老毛虛張聲勢，對外咄咄逼人，內部民不聊生，「反攻必勝」論就假定「國軍登陸，人民起義以迎王師」，推翻毛家店。

這些成語用錯時代、用錯對象。在「反攻大陸」與「解放台灣」對撞的時代，「兵凶戰危」適用於雙方；但武力反攻早已放棄，民主的台灣只求和平共存；只要中國尊重民主，放棄使用武力，台海不會「兵凶戰危」。

蔣介石喊的「色厲內荏」和「外強中乾」，倒還適合習近平的中國。他吹牛中國崛起，民族偉大復興，東昇西降，放棄老鄧韜光養晦不稱霸，想主導國際秩序。

但中國「崛起」的泡沫經濟，依賴西方資金、技術、市場，現在百病俱發，人口老化，外資落跑，出口慘跌，技術轉移受限制，房地產大戶破產，失業人口暴增，社會不穩，軍隊腐化，「中乾」畢露。

台灣的紅色鸚鵡，學習近平恐嚇台灣，卻忘了「兵凶戰危」應該是對習近平的嚴厲警告—他可以吹牛逞強，但一動手，國力耗盡，中共政權將難以倖存。

（作者為資深新聞工作者）

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