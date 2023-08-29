自由廣場》印度抗衡中國 軍事力道增強

◎ 姚中原

日前媒體報導，為強力嚇阻中國對印度邊界的軍事威脅，印軍迄今已在前線部署高達六萬八千名士兵，以及三百三十輛步兵戰車、九十輛坦克、數門火砲、地對空導引武器和雷達裝備等，以嚴防中國人民解放軍越界；此外，印度也積極擴大在東南亞地區的影響力，有助於東南亞國家對抗中國主導地位。

印度對抗中國的態度愈趨強烈，是因長期以來和中國有邊界糾紛，雙方曾發生多次大規模戰爭。二○二○年印中兩國在拉達克（Ladakh）地區再發生激烈衝突，當時至少二十四名士兵喪生，事後雖經過外交、軍事談判，情勢才暫趨穩定，但雙方領土爭議問題並未真正解決。

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自冷戰時代實施不結盟外交政策的印度，近年來因為中國持續在南海的軍事擴張，直接威脅到印度國家安全，印度遂和美國、日本、澳洲組成的「四方安全會談」於二○二二年在東京召開元首峰會，並與美國舉行聯合軍事演習，以圍堵中共在印太地區的軍事擴張。

除了軍事手段抗衡中國，印度也展開對中國的經濟制裁，據《路透社》報導，新德里政府為保障本土企業，已禁止中國製的平價手機進口，並對中國手機製造商小米出重手，沒收在印度五五五．一億盧比（約新台幣二一○億）的資產；除此之外，任何來自中國製造的平板電腦、筆記型電腦，以及個人電腦等週邊產品，也都不准在印度市場販售。

上述印度應對中國威脅所採取的任何作為，皆有其全球戰略考量與自主性，即不受西方國家的政治態度影響，且能得到國內民間社會的高度支持。

七月上旬印度上映一部以近年來受到國際關注的中印邊界衝突為劇情主軸的愛國電影《印度人》，講述六名印度男女潛入中國執行秘密任務，並在中印邊界對抗進犯的人民解放軍，最後中國數百名官兵皆被六個人殲滅。以上電影公開放映後，據悉讓中國許多「小粉紅」氣炸，也被中國官媒《環球時報》發表評論斥責，但卻是印度民眾喜歡且必看的愛國主義影片。

自從印度總理莫迪連任後，為落實「東進政策」並認清中國威脅印度的事實，便開始擴大與美國、日本、澳洲和東協國家的軍事合作，亦在印度洋及西太平洋多次舉行海空聯合軍事演習，以防範中國的軍事擴張。近來為反制中國在邊境的挑釁，印度空軍已部署多支戰鬥中隊，採取「攻擊」態勢，更以飆風、蘇愷∣三○、米格∣二九、美洲虎等戰機和遠程無人機監控共軍動態，可在五至七分鐘內升空，具備全天候作戰能力。

雖然印度與中國皆為「金磚五國」重要成員，但由於近年兩國邊境局勢日趨惡化，因而早已視中國為頭號敵人的印度，就必須提高警覺並防範中國。簡言之，只要共軍有侵擾印度邊界的行為存在且不讓步，研判印中關係就不可能正常化，而印度也會增強軍事力量，甚至不惜與中國一戰。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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