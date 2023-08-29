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自由廣場》台日友愛，應更進一步加強戰略合作關係

2023/08/29 05:30

◎ 林逸民

台灣與日本可說是當前世界上最友好的兩個國家，自日本三一一地震台灣慷慨捐輸，日本民眾感念至今，到現在台灣人到日本還常常收到日本人的致謝。

全球疫情期間，日本在台灣最需要疫苗的時候，慨贈台灣一百廿四萬劑阿斯特捷利康疫苗，一百三十家台灣企業與團體於《產經新聞》登報致謝，筆者擔任理事長的福和會，更以行動回捐四十萬片口罩，本來只是一點小心意，但來自台灣民間的回禮，讓日本人相當感動，不僅《產經新聞》報導，其他日本主流媒體包括《朝日新聞》、《每日新聞》、《共同通訊社》也都共襄盛舉報導。

雙方民間的友誼如此深厚，日本前首相安倍晉三生前名言「台灣有事，就是日本有事」更讓台灣人感念不已，然而，儘管如此，日本人民對台灣國家無法正常化的情況卻少有理解，日本官僚體系更是長年來服從中國淫威，死板的依照中國的「一個中國」政策，對台灣主權相當不友善。

台灣人都還記得，過去前往日本，外國人登錄證的國籍竟然要填寫為「中國」，經過台灣旅日正名運動人士孜孜不倦的努力，以及日本友台友人的協助，爭取多年，至二○一二年才終於讓台灣人國籍正名為台灣。二○一三年以後，日本政府也將旅日的台灣人與中國人分開統計。

日本人民在戰後長年受到左派反戰思潮影響，儘管安倍等有識之士一再推動日本國家正常化，也強調與台灣的緊密戰略夥伴關係，但是民調顯示，日本人民對於為台灣出兵意願不高，這並非日本人對台灣不友好，因為日本人連為日本自己出兵的意願都很低，尤其年輕人僅百分之五願意參戰。

筆者擔任理事長的福和會，訪問日本與日本政壇參眾議員、退伍軍方高層、政治學者，以及內閣府特命擔當大臣高市早苗會談，日本友人談及上述現象，建議台灣可以利用台日民間的友善關係，多多向日本民間傳達—台日唇齒相依，戰略緊密，日本也與台灣處境相同，只有備戰才有和平。

二○二三年上半年，日本觀光客破千萬人之中，台灣就佔了一百七十七萬，僅次於鄰近日本的韓國，更是其中消費力最強的，台灣與日本交流如此熱絡，若每個赴日台灣人都能為台灣的戰略外交踏出一小步，那結合起來就是一大步。人人都可以用實際的行動，來讓台灣更安全、更和平。

（作者為福和會理事長）

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