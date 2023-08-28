自由廣場》強化空防 美售台F-16V紅外線追蹤系統

◎ 宋磊

日前美國政府宣布新一波的對台軍售案，內容為價值五億美元的「紅外線搜索追蹤系統」（IRST），未來主要裝備在我空軍的F-16V戰機，針對此項軍售，本文認為與當前美方對台的政治訊號不謀而合。

首先，「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）是一款外掛式裝備，主要裝載在戰機的機腹下方，是一種能針對第五代匿蹤戰機進行偵測的裝備；雖然現階段美方仍未出售具有匿蹤戰力的F-35戰機，這也常淪為反軍購人士批評的重點，但美方卻是先以出售紅外線搜索追蹤系統給予我國，算是彌補現階段我空軍尚未擁有第五代戰機的缺憾。

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其次，在想定的台澎防衛作戰中，我空軍基地的跑道設施容易遭到解放軍首波的飛彈攻擊，為此我軍除建構強大的反飛彈系統防禦外，近年也持續強化空軍飛行員在戰備道、民用的豐年機場進行起降演練，畢竟若我軍主要的跑道無法使用時，這些戰備道與民用機場能擔負戰機起降的任務。換言之，當我空軍順利升空作戰時，更能適時發揮美方裝備的性能，也包括這次售予台灣的紅外線搜索追蹤系統。

第三，根據公開的資料顯示，此款紅外線搜索與追蹤系統的偵測距離約為一五○公里，但這僅是公開的資料，實際上該款系統的偵測距離應超過公開的資料，換言之這款系統不但能為台海空防增加更多的預警時間，將能縮短與對岸空軍的實力。

最後，從近年美國逐步重視台灣的建軍思維，到今年漢光操演在豐年機場的演習，再到目前美方願意出售該紅外線追蹤系統，為的就是嚇阻與增加解放軍武力犯台的成本，這些跡象也恰為美方嚇阻解放軍進犯台灣的政治訊號。

（作者為淡大戰略所博士生）

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