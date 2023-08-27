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自由共和國》蕭新煌、楊昊／新南向政策，七年有成

2023/08/27 05:30

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事長

楊昊／台灣亞洲交流基金會執行長

蔡英文總統自二○一六年推動新南向政策後，台灣與鄰近區域國家的關係逐漸拉近，而新南向政策也從平衡對單一中國市場的過度依賴作法，逐步發展成旨在建構強韌台灣、志在促進韌性區域的區域戰略。正如同蔡英文總統在二○一八年所言，新南向政策就是台灣的亞洲戰略。她更在二○二二年揭示新南向政策位居台灣印太戰略中的核心位置。台灣的新南向政策在公—私—民協力的跨部門夥伴關係（Public-Private-People-Partnership, PPPP）逐步實踐中，已清楚找到自己的定位、壯大台灣參與區域共同體的多元路徑。新南向政策對台灣的重要性，不可言喻。

分散風險有理

從事後回想，如果當年「沒有」新南向政策，台灣不僅對單一中國市場的持續性過度依賴難以均衡，另一方面對於突如其來的美中貿易戰與大國角力，台灣恐將被大國角力的浪潮所波及和埋沒，甚至在全球供應鏈重組的過程中被迫選邊站，更可能會選到錯誤的一邊。再者，面對莫名爆發的新冠肺炎全球公衛威脅與繼之而來的經濟社會危機，台灣恐怕將因為曝險過深而成為全球受創最深的國家。

旗艦計畫有成

從二○一七年起，政府在行政院層級致力於推動五大旗艦計畫，並由經貿談判辦公室鄧振中政務委員協調，以聚焦台灣優勢及強向分享資源與經驗，並據此建構強韌的區域鏈結，包含經貿投資新南向、農業新南向、公衛醫療新南向、教育與人才培育、以及社會鏈結等。行政院的部會總動員更是新南向政策持續強化與深化的重要後盾。經過這幾年的努力，新南向政策在經貿投資方面已不斷有值得肯定的成果。譬如，從二○一六到二○二二年，台灣與新南向國家的雙邊貿易總額成長了八八．二％；在投資方面亦有類似進展，於二○二二年，台灣對於新南向夥伴國的投資額也超越對中國的投資額。更重要的是，新南向政策已積極有效地協助台商從中獲利賺錢。

政府引領的推力也促進了制度性的區域合作網絡的建構，如避免雙重課稅定、投資保障協定、教育合作、人才培訓、優質企業等領域的相互承認協議與備忘錄等。

在政府的其他旗艦計畫方面，醫衛合作新南向的成果，透過七國十中心的推動，從二○一八年迄今，台灣已經為新南向夥伴國培訓了一六三四名現職醫生、護理師等醫事人員。在疫情期間台灣的清冠一號成為援助各國抗疫的重要資源；在二○一七年至二○一九年間來台就醫的人次成長近四十％，其中不乏罕見各種疾病患者。在農業方面，新南向政策除了促進了在印尼、菲律賓與越南的農業示範區的成立，也促成台灣對區域超過廿％的農業外銷，更以優質生產技術援助夥伴國提升生產效率與青農的培訓。最後，在人才與國際教育合作方面，比較二○一六與二○二二年，新南向國家來台就學的學生數成長了一○四．四九％。產學合作國際專班與產學攜手合作僑生專班的人數也持續增加，留台就學或就業的人數也持續成長。值得一提的是台灣的七大工程輸出團隊也持續爭取大型的工程案件，向夥伴國提供優質的基礎建設能量。

民間推動有力

另外，民間參與新南向政策也不遺餘力，這包含了企業私部門的參與和公民社會的推動。首先，在產業方面，包含電腦生產、物聯網、鋼鐵廠、資訊與人工智慧、廢水與廢氣處理、以及銀行海外據點的擴展形成了新的台灣足跡（Taiwan’s footprints）。根據台灣亞洲交流基金會的調查，台灣與台商形象在東南亞的越南、泰國、新加坡的在地社會調查中，都名列這些國家的前十大至十五大外資國的領先位置，新南向夥伴國家對於台灣與台商的形象也多半持相當正面的態度。

促進人民往來是力行以人為本的新南向政策的關鍵作法。譬如在疫情前二○一六年到二○一九年間新南向夥伴國家來台旅客成長五五．三％。在疫後的今天二○二三年上半年，新南向夥伴國家來台旅客超過一○九萬人，佔全球來台旅客的四○．八六％，逐漸成為台灣主要外來旅客的來源。

民間的鏈結對於新南向政策而言，相當重要，其中關鍵推手不乏台灣重要智庫與NGOs。台灣亞洲交流基金會更讓作為台灣主場外交機制的玉山論壇（Yushan Forum）持續茁壯，逐漸成為印太區域的重要國際對話平台。台灣亞洲交流基金會也積極推進五大行動計畫，聚焦於亞洲青年領袖、智庫與政策合作、公民社會鏈結、區域韌性、藝術文化交流等支撐民間鏈結的計畫。過去五年來也陸續推動了上百場的活動、會議、論壇、青年營與藝術季及展覽，同時發布了台灣新南向、台灣—印度關係、台灣—澳洲關係、台灣—東南亞關係、台灣、美國印太策略連結、以及疫情期間的台灣NGO國際援助等政策報告書，實質強化其作為新南向智庫的政策與社會影響力。台亞基金會也與國內外相關學術界建立多元豐富的合作關係。

新南向七年累積，不只歸功於政府旗艦計畫有成，更要感謝民間無私地有力推動，這種跨部門協力夥伴關係的具體實踐，讓新南向沒有淪為只是政策口號。儘管國內不同政治陣營與社會先進對於新南向政策有所批評，我們始終相信這些指教目的仍在於打造更好、更強韌的台灣。我們主張台灣前景的大方向要一致，才能堅定地持續推進新南向政策與台灣的區域關係、軟實力和暖實力外交。

我們認為，國際社會對於台灣的關切不應該只有局限於負面且消極的「台灣有事」（Taiwan Contingency），新南向政策所帶來的正面成果已經逐漸累積、並且具體轉換成「台灣有助」（Taiwan Relevancy）的積極意義。新南向政策積極致力於推進以人為本的發展議程並促進區域共榮，台灣也逐漸被新南向區域與夥伴國家所重視以及所需要，它儼然已經成為不可或缺的重要戰略。

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