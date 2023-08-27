自由共和國》林憲同／台灣第三共和：2024台灣大選的民主憲政意義

就有意參選二○二四大選的四組人馬言之：賴清德是「憲法『兩國論』」的直接受益人（資料照）

林憲同／律師

二○二四台灣地區依據中華民國憲法實施「『第十六屆』總統及中央民代選舉」；這是台灣地區二三五○萬人民依照民主憲政體制共同建構的「『第三』共和」（The Third Republic of China ）。

茲依中華民國憲法說明：台灣地區三個民主共和憲政體制如后。

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中華民國憲政分成三個民主共和階段：第一階段是一九一二年國民黨建都南京暨命名國號中華民國，歷經此伐及對日抗戰的軍政時期及訓政時期，直到民國卅六年元月一日制頒中華民國憲法暨開始行憲，這是中華民國的第一共和。

一九四九年國民政府遭共產黨篡政遷台，國民政府制訂憲法臨時動員戡亂時期條款共計十一條，凍結憲法相關條文；同時宣布戒嚴令。國民政府宣布台灣地區成為歷經四十年的戒嚴戡亂時期；迄至一九八九年再由李登輝代表國民政府宣布廢止憲法臨時條款及解除戒嚴令暨終止動員戡亂時期。這是台灣地區的第二共和。

一九九一年五月一日李登輝主導修憲，公布憲法增修條文十一條暨以增修條文凍結憲法條文共計五十處條文。憲法一七五條已被凍結五十處高達卅五％；國民政府在台灣地區的憲法施政傷筋動骨的變動高達七五％（例如：廢國大、凍省及割裂大陸地區成為華外人民……）。這是台灣第三共和！！

李登輝主導修憲的重點厥在：切割中華民國國家主權及其行憲地區僅限台灣地區而完全不再及於大陸地區。非常詳確的說：憲法增修條文凍結憲法第廿五條到第卅四條廢除國民大會暨廢止國大代表行使國民政權；將國家主權還原給台灣地區二三五○萬人民！！台灣地區與大陸地區的私法上人民關係則另以增修條文第十一條授權另以法律（兩岸人民關係條例）定之。

依據本項增修條文，大陸地區十四億人民徹底消滅對於中華民國國家主權及公法上權利之行使。李登輝一再對陳水扁、蔡英文、柯文哲或台灣人民說：兩岸政權及人民關係是「『非常特殊』的國與國關係」（台獨簡稱曰：「兩國論」），這就是台灣第三共和！！

非常簡單的說：李登輝是利用修憲徹底改造中華民國憲政體制而改造成為「借殼上市的『台獨』」！！大陸地區人民自一九九一年起已經不能對台灣地區行使公法權利（例如：「大陸及僑外中央民代的『選舉權』」），這就是民主憲政體制上的台灣第三共和；也就是「兩國論」。苟就有意參選二○二四大選的四組人馬言之：賴清德是「憲法『兩國論』」的直接受益人；柯P是似懂非懂的糊塗人；侯郭二人則是隨風起舞人。今日台灣就是在進行一場「『台獨』的第三共和大選」！！

附錄：台獨的定位與定義－

兼談：務實的台獨工作者賴清德

國家的定義是一個國家用憲法加以界定的法律用語；國家的定位則是國際公法上世界各國共同給予認同的政治議題。執此言之，「台獨」並沒有獲得中華民國憲法上的法律確認；但是，「台獨」則是今日國際社會共同以外交承認或以同意參加國際社會組織給予台灣的政治認同。台灣仍然獲得十一個國家及羅馬教廷的外交承認，獲得以台灣或中華台北名義參加例如國際奧會、世界衛生組織或亞太地區雙邊合作協議……，這就是「台灣就是『台獨』」的國家定位！！

經由李登輝主政時期的「『一九九一年』廢止臨時條款而增修憲法十一條（十二條）條文」，台灣的中華民國政府已經與一九一二年南京成立的中華民國政府抽梁換柱成為一個「『新』而獨立的國家」（參見「台灣第三共和」的三篇論述）；因此，在台灣的台獨工作者已經不必再用行動去實踐或主張台獨建國！！

非常簡單的說︰李登輝已為台獨完成造橋鋪路；賴清德當然成為一位「『務實的』台獨工作者」！！

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