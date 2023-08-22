自由廣場》台灣的「獨立路徑」在於人民的自覺與自決

◎ 林逸民

副總統賴清德接受《彭博社》專訪，主持人問及對台灣人民追求正式獨立的想法，賴清德侃侃而談，不料傳回國內卻遭在野黨、統派媒體斷章取義，擷取片段對台派、獨派支持者冷嘲熱諷。國內政治以及媒體專業與道德水準實在尚待加強。

從專訪問答完整前後文，即可很明確的理解到，賴清德副總統的主張與過去「務實的台獨主張者」論述路線完全一致，也與當前國際上對台灣的期許一致。

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針對《彭博》對台灣獨立的提問，賴清德明確指出—台灣不是中國的一部分。目前台灣雖然以中華民國為名，中華民國與中華人民共和國實際上互不隸屬，台灣早已是實質主權獨立的國家，沒有宣布獨立的必要。賴清德副總統的主張，與過去李登輝先生的看法相同—台灣已經是獨立國家，只是不正常，台灣並不須再度獨立，只需要國家正常化。

因此，賴清德才會表示沒有所謂獨立路徑，也不存在所謂正式獨立藍圖的框架，因為台灣已經獨立，若還說要追求獨立，豈不是反而是認為自己屬於別人？建國實際上是國家正常化運動，台灣獨立實質上是維持獨立的現狀不被併吞，這是務實的台獨主張。

賴清德的看法與美國當前的立場完全一致，美國《台灣國際團結法案》明確指出，《聯合國第二七五八號決議》承認中華人民共和國是中國唯一合法代表，只與中國有關，與台灣無關。亦即，美國主張「一中一台」，中國歸中國，台灣歸台灣，台灣不屬於中國，本來就是獨立的自由身。

不過，在國名部分，賴清德在專訪中表示，依循蔡英文路線，不會更改憲法上的名字「中華民國」，這部分或許較讓人失望，但吾人也能理解，台灣畢竟是民主國家，政治領袖須尊重民意，不能憑一己意志強行推動自身願景。目前賴清德副總統雖然是呼聲最高的總統候選人，但是民調四成，也就是還有六成選民並未認同。

許多台灣人尚未能理解「中華民國」的荒謬之處，導致中華民國這個空殼雖然認同已經日漸薄弱，但是目前仍是多數選民的共識。

美國一再明確提醒「台灣不屬於中國」，但是台灣的未來，由台灣人民決定。美國三番兩次表達會捍衛台灣的安全以及台灣人民的自決。美國自威爾遜總統提出國族自決原則，人民的自決是美國尊重的意志，也是美國承認的框架。

由此可知，台灣獨立的路線，不是在於苛求總統候選人，而是反求諸己，台灣人民要自覺與自決，當大多數台灣人民都想要拋棄中華民國，自決永遠不與中國有任何關係，自然水到渠成。

（作者為福和會理事長）

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