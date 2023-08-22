晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣的「獨立路徑」在於人民的自覺與自決

2023/08/22 05:30

◎ 林逸民

副總統賴清德接受《彭博社》專訪，主持人問及對台灣人民追求正式獨立的想法，賴清德侃侃而談，不料傳回國內卻遭在野黨、統派媒體斷章取義，擷取片段對台派、獨派支持者冷嘲熱諷。國內政治以及媒體專業與道德水準實在尚待加強。

從專訪問答完整前後文，即可很明確的理解到，賴清德副總統的主張與過去「務實的台獨主張者」論述路線完全一致，也與當前國際上對台灣的期許一致。

針對《彭博》對台灣獨立的提問，賴清德明確指出—台灣不是中國的一部分。目前台灣雖然以中華民國為名，中華民國與中華人民共和國實際上互不隸屬，台灣早已是實質主權獨立的國家，沒有宣布獨立的必要。賴清德副總統的主張，與過去李登輝先生的看法相同—台灣已經是獨立國家，只是不正常，台灣並不須再度獨立，只需要國家正常化。

因此，賴清德才會表示沒有所謂獨立路徑，也不存在所謂正式獨立藍圖的框架，因為台灣已經獨立，若還說要追求獨立，豈不是反而是認為自己屬於別人？建國實際上是國家正常化運動，台灣獨立實質上是維持獨立的現狀不被併吞，這是務實的台獨主張。

賴清德的看法與美國當前的立場完全一致，美國《台灣國際團結法案》明確指出，《聯合國第二七五八號決議》承認中華人民共和國是中國唯一合法代表，只與中國有關，與台灣無關。亦即，美國主張「一中一台」，中國歸中國，台灣歸台灣，台灣不屬於中國，本來就是獨立的自由身。

不過，在國名部分，賴清德在專訪中表示，依循蔡英文路線，不會更改憲法上的名字「中華民國」，這部分或許較讓人失望，但吾人也能理解，台灣畢竟是民主國家，政治領袖須尊重民意，不能憑一己意志強行推動自身願景。目前賴清德副總統雖然是呼聲最高的總統候選人，但是民調四成，也就是還有六成選民並未認同。

許多台灣人尚未能理解「中華民國」的荒謬之處，導致中華民國這個空殼雖然認同已經日漸薄弱，但是目前仍是多數選民的共識。

美國一再明確提醒「台灣不屬於中國」，但是台灣的未來，由台灣人民決定。美國三番兩次表達會捍衛台灣的安全以及台灣人民的自決。美國自威爾遜總統提出國族自決原則，人民的自決是美國尊重的意志，也是美國承認的框架。

由此可知，台灣獨立的路線，不是在於苛求總統候選人，而是反求諸己，台灣人民要自覺與自決，當大多數台灣人民都想要拋棄中華民國，自決永遠不與中國有任何關係，自然水到渠成。

（作者為福和會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書