自由廣場》中共對台軍演 只會適得其反！

◎ 吳哲文

賴清德副總統結束出訪巴拉圭及過境美國的行程後，中國人民解放軍東部戰區旋即宣布「於十九日起，在台灣週邊海空域，展開新一波所謂海空聯合戰備警巡和聯合演訓」。

中國當局選在此時舉行軍事演習，外部因素而言，應係觀察日相岸田文雄與韓國總統尹錫悅，受美國總統拜登邀請，於美東時間十八日召開三國高峰會，討論如何強化三國的區域安全保障協作體制，並於會後發表「大衛營原則」、「大衛營精神」及「協商承諾」等三份正式文件，特別是其中涉及台海和平議題的部份如何描述、及其間的立場。

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一如觀察所預期，三國領袖不僅將台海和平問題視為國際問題，更重申台海和平是國際社會安全繁榮所不可或缺的要素，但這樣的立場明顯不受一貫堅持「台海問題是所謂中國內政問題」的中國當局所喜，中國將國際社會立場，與二○二四年台灣總統大選中唯一一位立場明顯不見容於中國當局的候選人—亦即民進黨籍的賴清德—綁定於一，視賴清德與民進黨為所謂挾洋謀獨的勢力，也就不令人意外了。

另外，中國面臨改革開放以來最大的複合式經濟危機，不僅沒有檢討之意，反而將台灣作為其帝國主義意識形態的提款機，在軍演的同時，由該國「人民日報」發起「台灣當歸」的宣傳攻勢，以轉移經濟衰退、民生凋敝及華北等處水災善後的焦點，另一方面也兼有在侯友宜聲勢未見明顯起色、柯文哲支持度開始衰退，而郭台銘依然「猶抱琵琶半遮面」此時，透過演習重新打出戰爭恐懼牌，並以台灣內部的協力者為工具，重新強化其傳播效果，以期動搖台灣人面對二○二四年大選時的意志、影響國人選擇。

但，隨著侯柯郭三人都逐漸被台灣人看破手腳，希望民進黨可繼續執政、維持立院過半席次的比例在民調中也逐漸增加，復以國際社會逐漸對「中國才是台海區域和平的麻煩製造者」產生共識，可以預期的是，中國再度透過軍事演習試圖操弄台灣社會的戰爭恐懼，結果只會適得其反，一方面使更多台灣人對中國的憤怒持續升級，另一方面也坐實國際社會對中國破壞區域和平的認識，最後大概只有中國的小粉紅可以得到精神的一時高潮，但問題是這樣的高潮，在中國經濟問題益加深重的情況下，能維持多久也是未知數。

因此，台灣人面對中國的此般暴舉，理應團結一致，堅定起「我們做出自主選擇的意志，絕對不會受到外界干擾」的共識，並且用我們手中的選票，拒絕那些配合中國操弄戰爭恐懼的政客、告訴世界「台灣絕對不會屈服於中國威壓之下」！

（作者從事服務業、兼業作家）

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