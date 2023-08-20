自由廣場》這場大選一加一等於多少？

◎ 劉錦得

郭台銘說他要邀請國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲，一起坐下來喝杯咖啡；並以童話故事「三隻小豬」作隱喻，要打敗大野狼，亦即要下架民進黨，打敗賴清德…。但不禁讓人要質疑：郭台銘如此的如意算盤撥得準嗎？

郭的算計不外是要藍白合，以為兩黨攜手合作，必定能打敗民進黨，但他卻沒想到要誰當「正手」，誰又願意屈「副手」？這可是相當燙手的山芋。以柯文哲來說，早在郭要「併購」民眾黨時，即嚴正表明立場：絕對要以民眾黨提名的總統候選人參選到底！

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再看侯友宜，過去的民調總是屈居老三的吊車尾，近日稍超柯，雖只差零點二，但以國民黨的聲勢而言，侯也絕不可能要當柯的副手，如此雙方各持己見，將陷入一場打不開的僵局！

其次，根據台灣民意基金會日前所作「最希望誰當二○二四總統」的民意調查，有百分之五十六以上民眾希望賴清德當選，而侯與柯分別只有百分之十二點六與百分之十九點四，都不到二十趴，可見事實已十分明顯，賴居於首位，讓藍白望塵莫及！

就算郭不參選，最後也「喬」出藍白合，但數學的一加一大於一，無法直接轉換成政治上的一加一等於二，因為一旦形成兩組人馬對抗，前所說的有百分之五十六民眾支持賴當選總統，屆時投票時將會更增加賴的支持度！如此看來，郭台銘的如意算盤將無法撥得準呀！

（作者是退休國小校長）

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