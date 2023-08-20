自由廣場》從海洋科學到捍衛戰士

◎ 褚天安

AIT有一篇介紹剛來台訪問的亞利桑那州民主黨參議員MARK KELLY先生（前美國海軍上校．太空人），其妻、民主黨眾議員Gabby Giffords之前到遭槍擊，KELLY的雙胞胎弟弟也是太空人，事發時正在太空執行任務，聞訊即傳訊息回地球關切，後來NETFLIX的「遠漂」影集即是根據這個事件啟發。

MARK KELLY大學畢業於美國商船學院(USMMA)，美國有「聯邦服役學院」制度（Federal Service Academies），也就是國立公費軍事院校體系，共有五所，台灣人較熟悉的西點軍校就是其中一間，學生接受公費培育軍事專業，畢業後成為職業軍官。

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根據網路資料，Kelly於一九八六從美國商船學院畢業，取得海洋工程與海洋科學學士學位，1987年即成為海軍飛行員，應該就是阿湯哥的top gun電影裡的那種工作，令人好奇的是，一、美國商船學院竟然是軍事學校，這從校名完全看不出來；二、念「海大」竟然能成為海軍戰鬥機飛行員，這顯示他非常積極努力斜槓，並印證美國軍事院校的學程彈性，即使是軍校，也有各種進路選擇，難怪人家的精英願意去軍校，這是台灣募兵制應該要學習的方向，軍事院校要走向專業教育，所謂的專業教育不是去學校當教官管平民那種，而是除了戰鬥技能，還有專業知識能跟業界接軌。

筆者在爬梳過程中學到Merchant（海商）這個字，而在台灣，商業學校的常用英文是commercial，連海事商業學校的「商」也是用這個字，例如「中華商海」。海商的英文Merchant源於拉丁字mercator，指透過海運進行的商品交換和貿易，海商與歐洲的海洋帝國文化很密切，海商一詞本身即結合了軍事武力的概念，所以「美國商船學院」中文字面翻譯看不出差別，但是在英文卻是不同的世界觀，這正是用字遣詞的文化與世界觀之差異，中華/中國大陸的貿易商業概念屬於陸路商業傳統，例如絲路，中國歷史視點一向重視北、西、南，至於東方海洋則視為禁區，到十九世紀才被海商艦隊打開，台灣在戰後的歷史地理教育被沿用這套大陸意識形態，直到近年才逐漸定位為海洋國家並透過教育開始重視海洋文化，那麼在英文校名的使用上也該有所轉變，事實上台灣早已擁有世界數一數二的海商，而且更應該格外注重海商的軍事防禦意義才對，這是我從這位參議員母校裡得到的啟發。

（作者是退休高中教師）

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