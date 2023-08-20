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自由廣場》性平價值從殯葬禮儀做起

2023/08/20 05:30

◎ 陳祖輝

在台北第一殯儀館尋找阿姨的告別式場地時，經過許多廳堂發現：一，只要是往生者為女性者，冠夫姓者，即知是結婚者，未冠夫姓者，即知是未婚者女性。二，家祭時男性為主祭者，女性為陪祭者。三，殯儀館奏樂與唱哀歌者都是女性從業人士居多。

阿姨的告別式，司儀是一位先生，協助點香與獻果者是兩位女性，當然禮儀師也有女性擔任，但靈堂前點香與獻花果之助理全是女性擔任居多，為何？因為台灣殯葬管理的主管機關內政部及各縣市政府，針對禮儀師培訓與養成教育，欠缺性別平等之觀念教育，基於依循台灣傳統父權的殯葬系統與家族文化相連結，殯葬業是既封閉又保守而無性別平等意識的工作行業。

「台灣殯葬資訊網」內有「性別平等」專頁，其中南華大學生死學系兼任講師郭慧娟說「台灣的傳統喪禮主要以父權為中心，男性為主要祭祀傳承者」，「許多儀節規劃和設計是以兒子和男孫為主體，呈現男尊女卑的現象。」如今隨著時空轉移，社會變化影響家庭結構，「傳統很多儀節、做法，已與社會現況脫節」。由此可知，禮儀師培育與殯葬服務業輔導一直欠缺管理與教育機制，從全台各殯儀館，乃至各宗教祭祀場合，無不充斥「男尊女卑」現象。

二○一八年的母親告別式，殯葬業者請家屬到靈堂勘查布置，赫見殯葬業自動將我母親冠上夫姓，我要求將父姓摘下，因母親生前從未冠夫姓，往生後自然也不須冠夫姓。殯葬業者說這是習俗，我反駁指習俗是人訂的，愚民且貶抑女性的習俗背後邏輯其實是：嫁出去的女兒就是夫家的人，死後也是夫家的魂，若不冠夫姓，無法與祖先共同分享子孫祭祀香火。但我母親與父親情堅磐石，難道母親往生後一定要冠夫姓才找得到父親及祖先嗎？

家祭時，我要求殯葬業者安排時，應凸顯女男平等，由姪兒代表獻花獻果（我讓步），大姪女代表唸祭文（我堅持），在場親屬感覺很特別，給予很正面的迴響，禮儀師特別問我這些安排的意義何在？我說，就是性別平等而已。廿一世紀的台灣今天，有為的政府不應默許男尊女卑的習俗在殯葬禮儀中繼續延續下去。

國立中央大學姜貞吟教授的「女歸成神」一書描述，民間宗教習俗與台灣家庭父權文化緊密相扣，相互影響，女性生前是夫家的財產，死後仍是夫家的資產，無法自主遊移夫家與娘家之間，不管是人，是鬼，必須依附父權，主管單位內政部是否應輔導殯葬業者，應充分告知喪家，在祭禮儀式安排時有更多元彈性之選擇性：是否讓家屬決定由誰主祭？結婚女性是否必須冠夫姓?訃聞的子孫排序，是按輩份年齡還是性別？家祭時，順序可否讓娘家親屬排在夫家親屬之前？

期望未來的宗教、習俗與喪禮，能兼顧人情世故與性別平等，禮儀師的證照考試偏重宗教儀式的「術科」，建議提高「性別倫理」的觀念，讓女性無論生或死，都能得到性別平等與解放。

（作者是國立台北大學助理教授）

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