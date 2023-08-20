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自由共和國》吳明烈／創造屬於自己的故事

2023/08/20 05:30

吳明烈／暨南大學特聘教授

人的一生是由一篇篇故事所交織而成，只是因緣際會不同，故事的長度與亮度各有所異。我們無法決定人生故事的開始，卻能對故事的發展與結局有所掌握。何時來到這世界以及誕生在何地，的確不是可以掌握之事，而這卻是人生故事的起點。故事如何發展以及會有什麼樣的結局，都是自己可以有所選擇且能與人有所不同。每個人都該有個屬於自己的故事，以智慧與生命淬練出屬於自己的故事，是一種有意義的生活方式。

亙古以來，故事一直扮演著傳遞文化、知識分享、相互學習、經驗傳承與情感溝通之多重角色。聽故事是人類的一項共同喜好，不論男女老少總是喜歡聽故事。透過動人情節與感人肺腑的故事，使得生命獲得感動，人生獲得啟發。我們除了聆聽別人的故事之外，也該讓自己的故事有被人傾聽的機會。

很多人都有閱讀偉人傳記的經驗，希望從前人的成功經驗中，粹取出生命的智慧與啟發，進而對人生有所砥礪。愛迪生以發明電燈創造出偉大的發明家故事；莎士比亞以不朽著作創造出感人的文學家故事。牛頓以萬有引力創造出傳奇的科學家故事。愛因斯坦以相對論創造出科學巨人的故事。貝多芬以古典音樂創造出扣人心弦的音樂家故事。華盛頓以民主自由創造出公正無私的政治家故事。這些人士的成功，具有一些共同點，即是對於理想的堅持，並能持之以恆，直到理想的實現。在實現理想過程中，即使遇到一連串不如意之事，亦能持續強化心志。努力將當下的不如意，轉化為一股向上的動力，進而提升生命能量。

我們無需期許自己成為偉人，這些歷史上所謂的偉人，當時也未曾立過要成為偉人的志向。之所以被稱頌為偉人，乃是後世對於他們以堅毅不拔的精神，創造出不朽的事功，所賦予的一種崇高讚揚與肯定。

未來不是等待，而是創造。我們要以什麼來創造出屬於自己的故事，以及如何讓內心真正期待的故事發生？關鍵在於我們要為自己創造出什麼樣的故事？什麼樣的自己故事才夠精彩與扣人心弦？至少當年老之時，回憶過往生命的歲月軌跡，總有一些故事情節或段落，值得我們細細品味與回憶。未來是現在的延續，未來就從現在開始。驀然回首，赫然發現不管我們願不願意，我們都已經寫出了不少屬於自己的故事。只是故事情節，未必然是我們所想要的情節。故事段落也未必然是我們所想要的段落。最後的故事結局，也未必然是我們所真正想要的結局。人生不可能重來，已發生的故事亦不能再改變。人生當然要活對故事，在創造屬於自己的故事過程中，每個人都是主角，既要活出自己的故事，更要活對自己的故事。

在創造自己故事的旅程中，凡事一步一腳印，步步都顯得彌足珍貴。珍惜曾與我們交會過的一切人事物，因有了這一切，我們的故事才更為精彩感人。讓故事中所有的因緣都成為善緣；所有的遇合都成為和合，只要我們能夠從所有因緣和合中，體察到生命的源頭與真諦。當年老之時，回顧所來徑，已為這趟世間旅程，創造出屬於自己的深度故事，刻劃出奧妙的修練軌跡。

德國哲學家尼采曾言：「每個人都是宇宙的舞者，總能輕盈的從一個位置轉身跳躍到另一個位置，不斷追求生命力量的擴張。」每個人都是自己故事舞台的舞者，透過生命的淬練，舞動充沛的生命力，讓自己能夠更輕盈地轉身跳躍到內心深切盼望的境界。創造出屬於自己的精彩故事，此生不虛此行。

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