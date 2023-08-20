自由共和國》納扎爾拜．葉爾肯／難以定義的「特別軍事行動」 是民族榮耀還是國家恥辱？

俄羅斯延續逾年的對烏「特別軍事行動」，烏克蘭的英勇抵抗打破了「新沙皇」戰無不勝的卅年神話，告知世人榮耀屬於自由之民。圖為俄羅斯八月初出動無人機攻擊烏克蘭南部敖德薩州多瑙河的港口設施，並從多個方向襲擊首都基輔。（路透檔案照）

納扎爾拜．葉爾肯／曾任哈薩克大學教師

自蘇聯解體以來，繼承羅曼諾夫家族所締造之帝國核心疆域的莫斯科羅斯「雙頭鷹」，為延續且光復其自身所屬百年正統地位與國族榮耀，以「特別軍事行動」之名分別對內所屬車臣及西鄰烏克蘭實施了慘不忍睹且駭人聽聞的血腥鎮壓及武裝侵略，並先後借用「國家反恐」與「民族自衛」這一顧名思義的慣用詞瞞天過海。

以此為基礎，作為蘇共繼承者的「保皇派復辟黨人」一方面對內沿用克宮古老慣例，告誡境內各地臣民犯我帝俄者雖遠必誅，絕無例外；另一方則對外蓄意呈現出堅不可摧之強盛假像，威脅各方「雙頭鷹」為捍衛先祖所遺留之大一統偉業將不擇手段，即便是同宗同源的「孿生兄弟」也難逃一死。在此過程當中，源自於「偉大天國」的榮耀永遠屬於戰無不勝的「第三羅馬」，而隸屬於「塵間敗寇」的恥辱則歸命喪黃泉之失敗者所獨有，乃絕對不變之歷史規律，勿對其抱有任何幻想。

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克宮中央眼中的格洛茲尼（車臣共和國首都）乃帝國邊陲要塞，是「雙頭鷹」所屬左翼之重要組成部分。與之相反，車臣反抗軍眼中的焦哈爾（即格洛茲尼）則是見證南高加索偉大統帥杜達耶夫之民族獨立大業的聖城，即使被夷為平地也依舊是車臣民族的聖神搖籃與希望之都。

歸根究底，反觀起始于二十世紀末蘇聯意識形態土崩瓦解之際，並終於廿一世紀初「新沙皇」登基伊始的兩場截然不同的車臣戰爭，不難看出，最初造就車臣史詩級軍事輝煌的三大根基分別是屹立不倒的全民式抗敵決心、堅不可摧的全族式衛國雄心與時代相傳的全國式不敗信心，而最終導致車臣兵敗投降的三大禍根則分別是防不勝防的叛國式野心家、居心莫測的叛族式偽君子和見風使舵的叛民式大漢奸。

換言之，響應敵方離間招降之計的自始至終都是那些看似無比忠誠的「自己人」，準確講就是通過親手斷送民族獨立與自由，進而換取己身權位的所謂「愛國者」，即被敵人親切地美譽為「民族英雄」的竊國大盜。

以史為鑒不難看出，針對車臣所開啟之「特別軍事行動」的勝利致使克宮名正言順地將「分離主義」和「恐怖主義」之名不受阻地粘貼在反抗者身上，使其瞬間成為人見人恨的「全民公敵」；而針對喬治亞所開啟之「特別軍事行動」的成功則賦予克里姆林宮在光天化日之下胡作非為的「霸權」，以及顛倒黑白的「特權」，讓被侵略國在一夜間化身為「始作俑者」，反向承擔因此所產生的「歷史重責」並日復一日且年復一年地忍氣吞聲。

相較於前兩者，延續逾年的對烏「特別軍事行動」則厚顏無恥地頑強抵抗的愛國軍污化為「新納粹」，與此同時將其正當反攻行動稱之為「恐怖襲擊」。但不同以往的是，烏克蘭的英勇抵抗打破了「新沙皇」戰無不勝的卅年神話，告知世人榮耀屬於自由之民，無論是沙俄還是蘇聯都早已成為歷史，一去不復返。

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