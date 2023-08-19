自由廣場》加油站淹七次為何仍要重建？

◎ 楊永年

卡努颱風帶來龐大雨量，媒體報導，仁愛鄉南豐村加油站發生過七次土石流，積極清除淤泥後，將於近期營業，令人驚訝的是，為何加油站遭淹七次仍要原地重建？可能的原因有三：

一、土地難尋：加油站以營利為目的，設站要考量交通便利，及駕駛人的加油習慣。而加油站若更換地點，還得考量土地購買成本，得先作市場評估或調查，而這又和下個因素有關。

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二、異地重建成本高：原地重建只須清理污泥石頭，原有設施或許仍可整理後使用，若另覓地點，必須重新規劃設計施工，所耗費時間與人力，可能遠高於原地重建。因此就經濟利益而言，原地重建是最好的選擇。問題是，加油站的設置不能只顧經濟利益，但可能和以下個因素有關。

三、災後重建規範不明：目前並無相關法令規範（或禁止）曾致災土地如何或能否重建，或在什麼條件下重建。在此情形下，仍可能再次發生土石流淹沒，造成生命財產的損失。該加油站所處地點，存在可預知風險。宜審慎評估，是否透過什麼方式進行土石流預警，或以減災方式避免發生重大災情。

沒有人希望南豐加油站發生「第八次」土石流，但該地點係發生土石流的高風險區。加油站業者的能力，僅止於加油站土地範圍。至於非屬加油站的土石流區整治，則非業者整治範圍。而這責任可能就落在政府部門，問題是，政府投入的整治經費是否符合經濟成本，以及應否投入，都有待進一步評估，但這部分似乎都還沒有解答。

（作者是成功大學政治系教授）

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