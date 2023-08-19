自由廣場》中國團客不來也罷

◎ 鄧鴻源

中國文旅部十一日宣布中國公民團體觀光第三批解禁的七十八個國家與地區，截至目前為止，總計已開放一三八個國家，包括日本、韓國、美國等，台灣遲遲未被列入。

消息曝光後，有部份台灣旅遊業者認為陸客團無法來台灣，收入受到衝擊，打算走上街頭，發起抗爭活動。對此，作家苦苓表示「為了錢連一點尊嚴對等都不要了嗎？」

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統派人士說，難道日韓開發中國團入境也是沒有尊嚴嗎？但這根本無法相提並論，試問，中國有要求日韓承認與中國為一中嗎？事實是中國獨獨針對台灣做此無理要求，難道台灣就沒有尊嚴？為何台灣要承認與中國共有一中？

中國老是要脅台灣必須承認屬於中國，國民黨不自量力與中國搶一中神主牌，正因如此挑釁，導致中國必須強力回應，如此說來，台灣內部最大的敵人是國民黨，只有讓該黨泡沫化，台灣才有未來。

其實中國團客一般素質都很差，常在風景區大聲鬼叫，一位新加坡青年遊客今年短短三個月內連續兩次來台灣旅遊，大讚台灣好好玩，他就坦言如今台灣沒有中客，「太魯閣變得很空曠，欣賞風景更悠哉了」，塞翁失馬，焉知非福。

相反的，台灣赴中國的旅客素質好很多，然而中國近年來屢屢對台灣文攻武喝，值得台灣人前去觀光嗎？還有幾個傻瓜會去中國旅遊？大家寧願到日本或東南亞觀光，不是嗎？

中國旅遊業對台灣抵制沒關係，我們可以招攬素質好的歐美日韓與東南亞旅客，且台灣人盡量少去中國旅遊，畢竟危邦不入，亂邦不居，不是嗎？何況中國團客的費便宜，來台後根本是壟斷式的一條龍服務，油水不落外人田，台灣一般旅遊業賺得到錢嗎？

世上哪有任何國家像中國這樣，把自家人民當成政治籌碼的？這種錢不賺也罷，何況常人根本賺不到，更別說影響觀瞻，劣幣驅逐良幣，嚇跑其他國家的優質遊客。

（作者是大學教授）

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