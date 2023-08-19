自由廣場》本土政黨國會必須過半

◎ 朱孟庠

中國解封後，經濟並未復甦，反出現困難：出口暴跌、地方債務、失業率攀高、通貨緊縮、房產地雷連環爆……習近平是焦頭爛額，中共取台？最廉價就是搞亂台灣。

《華盛頓時報》分析指出：習近平更願意在不發生軍事衝突的情況下，控制這個美國支持的民主島嶼，北京已預備好干預台灣明年的總統大選。

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中共最希望台灣選出一位「統派領導人」，美國支持賴清德，但眼下親中候選人有三組，選戰進程中不斷放出「政黨輪替」「下架民進黨」，鼓動不滿情緒，全力打擊堅守台灣主權的本土政黨。中國的目標很清楚，台灣越亂它越有機會染指，趁著大選，加緊在台灣內部製造矛盾。

眼前台灣命運之戰，賴清德必須以一對三，美要防堵中國擴張突破第一島鏈，賴清德若只是小贏，且國會席次未過半，則美國不算贏，中國也不算輸。

可以想見，民眾黨若在國會拿下十席就會成為關鍵，則民進黨政府必處處受牽制，若再連手國民黨，擋下必要的國防、外交預算，政局還是亂，國家難以邁出大步，因此柯絕不會退選，對中共而言，台灣內部越亂，它就越有機會控制台灣。

在台灣內部打「台灣牌」是中共對付美國的王牌，藍白三組親中候選人都是中共的棋子，二○二四年大選，國人勿受認知戰的分化。台灣必須前進，本土政黨不但總統選票要爭取過半，國會也要過半。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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