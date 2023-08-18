自由廣場》國土保育與廬山溫泉衡平之道

◎ 拱祥生

卡努颱風造成南投仁愛鄉廬山溫泉區再度重創，原來跨越塔羅灣溪彩虹橋遭沖毀，讓溫泉區投宿旅客受困多日，但廬山溫泉曾因位於深層滑動潛勢區，南投縣政府乃於二○一二年公告廢止廬山溫泉區，至今卻仍有十家業者非法營業，面對國土保育與山區產業經濟，真難衡平？

廬山溫泉區自二○○八年辛樂克颱風重創行水區綺麗飯店及公主小妹後，引起矚目；地調所於二○一一年公布廬山北坡母安山只要雨量超過八百毫米，即可能發生深層滑動，而廬山溫泉區就在預估滑動面坡址，使得南投縣政府擔憂廬山溫泉區成為小林村第二，乃斥資開發埔里鎮福興里，讓溫泉業者集體遷村。

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但似乎溫泉旅宿龐大土地與建物興建成本，並非業者所能負擔，加上遷村賠償金等配套也不易達成共識，讓廬山溫泉區部分業者嘗試延續廬山溫泉剩餘價值，繼續非法營業，不知情民眾仍然慕名而來泡湯，不知美麗山景隱藏的危機，而這些消費還可領取觀光旅宿補助，這凸顯相關部門多頭馬車，各行其是。

廬山北坡真會發生深層滑動？部分南投民意代表與溫泉業者迄今仍在質疑地方。事實上，廬山北坡曾歷經水保署、地調所多年調查，其滑動範圍與深度確有一定事實與學術證據，再觀察本次大雨台十四線廬山北坡實際崩塌面，整個廬山溫泉區北坡崩滑區域，似乎有在集水區範圍內更加擴大趨勢；不只如此，本次溫泉區也被塔羅灣溪上游集水區土石流及泥流襲擊，讓依溪而建溫泉飯店幾乎都被淹沒；位於潛勢崩塌區坡址及與河爭地這兩大不能開發鐵律，全部都被廬山溫泉貪婪開發業淹沒，真是找不到能存續的理由。

倒是基於配合國土保育的獎勵，中央與地方都應攜手釋出最大誠意與配合鼓勵金，讓業者配合成功執行本次國土保育最佳案例，才是日後面對仁愛鄉上萬筆疑似違規案例的解方，也可提供其他縣市參考。

「國土計畫法」施行後，讓全民看到國土保育希望，但翻開南投縣國土功能分區草案，儘管廬山溫泉區被畫為國土保育區，但到更上游廬山派出所區域竟因為現況畫為城鄉發展區，該區域本次風災過後對外只有人行廬山吊橋可以通行，試問城鄉發展區對外交通條件是如此苛刻嗎？此外，南豐村七次土石流潛勢區加油站竟被列為農村發展地區；一路到清境地區，國土保育區與農村及城鄉發展區犬牙交錯，完全無視地質敏感與邊坡潛勢是區域性問題，國土計畫若百分百妥協現況，就失去尊重山林、國土保育的目標了。

南投仁愛等山區，如何在國土保育與山區經濟取得衡平是一個難題，雖然立論過高將無法執行，但過度妥協現況，則失去保育國土契機。面對極端氣候，適度融入專業，尊重每次災害大自來帶來的警訊，才是國土保育與山區產經衡平之道。

（作者是台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

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