自由廣場》比流量更重要的事

◎ 吳采芳

最近看到在網路上的KOL館長頻頻開嗆，先是為了為民眾黨空姐事件辯護而狂嗆民進黨立委賴品妤，更有甚者，居然要自己的支持者到賴委員的住家和服務處按電鈴，再來又嗆為賴委員發聲的黃捷與苗博雅丟臉，最後竟說自己中槍就是民進黨開的但他沒有證據，荒腔走板的發言令人咋舌。

新興的網紅產業，不像電視台節目須經NCC審核，因而有高度自由和彈性，獲得年輕網友們喜愛。筆者常見許多年輕人喜歡看的網紅直播，有些言論固然稍微偏激，或因流量而穿得很吸睛，髒話連發…等等，筆者雖未必認同，但能理解世代價值觀的不同，予以尊重與包容。

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館長曾為「反紅媒」、「居住正義」、「司法正義」號召支持者上接頭遊行表達訴求，那是令人肯定的，認為他是關心台灣社會進步，為了台灣好的KOL，但近期館長接二連三言行，讓筆者覺得已踩紅線，尤其他身為意見領袖，理應保護自己的支持者，而不應為了自己，而鼓動支持者涉及觸法的危機；何況在公開平台做毫無證據的嚴厲指控，更是不負責任。

個人影響力越高，伴隨而來的是更高的社會責任，流量是一時的，影響是長遠的。

許多網紅的支持者還在成長的階段，正是有理想、有熱情的年齡，希望所有的公眾人物（包含網紅），都能盡到保護他們的責任，不要因一己之私而鼓動他們行為脫法。

（作者是基層公務人員）

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