晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》比流量更重要的事

2023/08/17 05:30

◎ 吳采芳

最近看到在網路上的KOL館長頻頻開嗆，先是為了為民眾黨空姐事件辯護而狂嗆民進黨立委賴品妤，更有甚者，居然要自己的支持者到賴委員的住家和服務處按電鈴，再來又嗆為賴委員發聲的黃捷與苗博雅丟臉，最後竟說自己中槍就是民進黨開的但他沒有證據，荒腔走板的發言令人咋舌。

新興的網紅產業，不像電視台節目須經NCC審核，因而有高度自由和彈性，獲得年輕網友們喜愛。筆者常見許多年輕人喜歡看的網紅直播，有些言論固然稍微偏激，或因流量而穿得很吸睛，髒話連發…等等，筆者雖未必認同，但能理解世代價值觀的不同，予以尊重與包容。

館長曾為「反紅媒」、「居住正義」、「司法正義」號召支持者上接頭遊行表達訴求，那是令人肯定的，認為他是關心台灣社會進步，為了台灣好的KOL，但近期館長接二連三言行，讓筆者覺得已踩紅線，尤其他身為意見領袖，理應保護自己的支持者，而不應為了自己，而鼓動支持者涉及觸法的危機；何況在公開平台做毫無證據的嚴厲指控，更是不負責任。

個人影響力越高，伴隨而來的是更高的社會責任，流量是一時的，影響是長遠的。

許多網紅的支持者還在成長的階段，正是有理想、有熱情的年齡，希望所有的公眾人物（包含網紅），都能盡到保護他們的責任，不要因一己之私而鼓動他們行為脫法。

（作者是基層公務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書