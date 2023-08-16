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自由廣場》郭柯朱的極大膽雙標

2023/08/16 05:30

◎ 賴彥丞

新竹市長高虹安擔任民眾黨不分區立委時，因涉嫌詐領助理費而被北檢依《貪汙治罪條例》等罪起訴，檢方更在起訴書抨擊她「公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳而卸責予助理」，並向法官請求褫奪公權。

高虹安去年能入主風城市府，是得利於「藍白合」的棄保效應，如今她涉貪，馬上看見藍白陣營沆瀣一氣地大力聲援。國民黨主席朱立倫表示力挺高虹安「清白」，民眾黨主席柯文哲強調相信她沒有貪污的「企圖」，而藍白陣營的相關論調，竟把檢調追查貪腐扭曲成「政治鬥爭」以誤導大眾。倘若今天涉貪起訴的對象是泛綠陣營的政治人物，藍白兩個黨主席還會說出這種言論嗎？

三年前發生數名立委集體涉入SOGO經營權之爭的貪汙案時，柯文哲還義正嚴辭地強調「貪汙來自縱容，長官不太可能不知情，應該相信制度而不要相信個人」，為何今天的柯文哲卻要「不相信」司法，卻一味護短高虹安「個人」呢？這種理盲的護航，難道不是突顯出自己陷入「貪汙來自縱容」這句名言嗎？

而力挺子弟兵的郭台銘居然說「看了起訴書，所載不法所得好像『只有』四十六萬嘛」，更是不知云云，拜託！貪贓枉法就是不對，一塊錢都不該貪，何況四十六萬？最近動作頻頻一副志在大位的郭台銘難道忘了，你三年前在一名候選人背後題字「精忠報國、絕不貪汙」嗎？「絕不」就是「絕不」，哪裡還可以貪四十六萬元？

一個高虹安，讓人看到堂堂高薪立委壓榨低薪助理的劣跡，也讓朱柯郭等在野勢力大咖的雙重標準現形。

（作者是陽明交通大學碩士生）

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