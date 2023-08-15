自由廣場》判決書應公開不同意見

◎ 尤英夫、王雅雯

自由廣場在六月二十日刊出我們寫的〈公務員執法侵害人民利益 國家要賠〉，由最高法院大法庭做了裁定。十一位法官中，有三位各提出協同意見書、部分協同部分不同意見書與不同意見書，文字比裁定書還多，另有一番法律見解。

之所以能夠公開不同意見，規定於《法院組織法》第五十一條之九「…法官於評議時所持法律上之意見與多數意見不同，經記明於評議簿，並於裁定宣示前補具不同意見書者，應與裁定一併公布」。據立法理由指出–因可能甚具參考價值。（《行政法院組織法》及《憲法訴訟法》有相同或類似的之規定。)也就是說，法律有明確規定，這些法官及大法官，可以在判決書提出不同意見書。

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民國九十一年，司法院提出《民事訴訟法》部分條文修正草案時，在第二二六條加上第五項規定「行合議審判之判決，法官於評議時所持法律上意見與多數意見不同，經記明於評議簿，並於評決後三日內補具書面者，應予附記」。立法院審議時，民事廳廳長楊隆順說：「為了讓民眾知道法官真的有在做評議，便在判決書中加上評議的過程。其次，很多法律見解在一個審級中是多數意見，但如果從上級法院來看，或許會認為少數見解是正確的。這是將所有法官見解列出，讓民眾知道法官有哪些見解，讓他們自行考慮是否上訴，也是讓上級法院就法律見解來判斷，因此本條是就保護人民權益的觀點來推行的。」「主要是八十八年司法改革會的決議，因此我們將之列於條文之內。」。後來立法院司法委員會審查不予增訂，理由是–「判決書附記不同意見，易啟當事人上訴之端並使法官卸責」

其實多年來，一些學界及法界人士還是主張，判決書可以附記不同意見。理由很多，包括，可以避免合議制的評議不實；法官不用臣服於多數意見，可以確保法官的良心自由與獨立審判；由法官撰寫的不同意見書，往往也是法學進步的開端；評議秘密原則不必然導出不得公開意見書；評議秘密原則意在保護少數意見，若法官為表明其法律確信與責任，認為可受公評，放棄評議秘密原則的保護（過去式守密之放棄），提出不同意見書，並無超越法官職務之虞等。

在實務上亦有法官在判決書提出不同意見書。好像也被國人接受。至於不贊成判決書可以附記不同意見的理由，包括減損裁判的權威與法院的聲望；破壞合議庭的和諧與整體性，並降低尋求共識的動力等。

以筆者個人來說，是贊成提出不同意見書。由於審判是社會科學，很多問題本難有絕對的答案，利弊權衡之下，提出不同意見書更是保障憲法獨立審判的表現。同時至少像二○一○年高等法院司法官集體收賄案，有可能收歛一點，因為合議庭要每位法官表示法律意見，會有所顧忌。

（作者為律師）

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