自由廣場》橋梁效應加重土石流災害

◎ 拱祥生

卡努颱風外圍環流造成南投仁愛鄉土石流災害，南豐村及春陽部落最為嚴重，許多災害路段都堆積了近一層樓高度土石，如何降低土石流災害範圍，應是現代工程科技集思因應之道。

從台十四線六六K觀察土石流發生位置，南豐村土石流就在南山橋旁，掩埋了加油站、便利商店、南山橋及往上游數百公尺沿線的住宅區與道路，災後三天道路仍在清理土石，南山橋下方涵洞原本應是土石流潛勢溪流將溪水排放至下游眉溪的路徑，但都被土石流整個掩埋，無法順利排除溪水與土石。簡言之，橋梁橫越土石流溪流，當土石流量大到一個程度，最先堵塞的就是橋梁下方涵洞，緊接著土石流往兩側溢流，一旦降雨量極大及連續土石供給，接著就是淹沒民宅及道路。

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再沿著台十四線往霧社挺進，也有多處土石流位置就在橋梁旁，根據農水署土石流潛勢溪流資訊，十條中有五條在橋梁旁不謀而合。「橋梁效應」就是橋梁下方涵洞容量，無法涵容超量土石流，間接讓土石流受災範圍往道路縱向上、下游蔓延，拓大了土石流災損範圍與規模。

當土石流帶下土石帶有較多且較大卵石時，加上橋梁垮距較大或在溪流中有落墩時，甚至會摧毀橋梁，造成道路中斷，對於車流、交通運輸及救災影響更加巨大。

如何降低「橋梁效應」對於土石流災害影響，對於每條土石流堆積斷沖積扇範圍只能保守評估，在考量對道路綜坡影響最小範圍，適度重新以較高及更大垮距且不落墩方式通過土石流潛勢溪流，應是可行方式之一。

除了適度調整道路橋梁下方涵容容量，土石流上游崩塌面源頭及中游輸送段國土保育工作，則是相當辛苦且重要之工作，將能有效減少土石流因為滾雪球效應讓下游堆積段土石量體一再上修，也能避免工程手段經費不斷增加。

（作者為水保技師、台灣省土木技師公會理事）

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