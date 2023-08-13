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自由廣場》解放軍必須「糧倉失火」才能自救

2023/08/13 05:30

◎ 愚工

中國疫後經濟復甦乏力，進出口暴跌，加上青年失業率破表，地方債務居高不下，通貨緊縮壓力又升高，若其他國家追隨美國限制對中投資，必使中國經濟形勢更惡化。美中問題專家認為，北京當局有可能藉機在台海生事，以轉移人民對習近平政權處理經濟問題的不滿。

與此同時，美國總統拜登十日評論中國面臨經濟挑戰與成長疲軟，並指陷入困境的中國是「正在滴答作響的定時炸彈」，向世界警告，北京當局是逢有麻煩就會幹壞事的「壞傢伙」。

以上論述都指向習近平可能利用戰爭來解除自己的危機，但最重要關鍵在於解放軍是否願意配合習的自殺式攻擊。習近平打著整肅貪腐的大旗清洗軍隊，從郭伯雄與徐才厚，一路清洗到今天的火箭軍高層，如此「整肅運動式掃貪」，使得在腐敗生態鏈成長壯大的各級軍官人人自危，不知何時輪到自己。

人人自危的解放軍，自救之道唯有推翻習近平，或製造一場局部動亂，好藉機毀滅所有不利證據，這就如之前發生的，糧政官員縱火燒糧倉，讓帳冊與庫存付諸一炬，使上級無從查察無法核對，好讓自己躲過一劫。今年五月八日及六月六日《網易》有文「國家檢查糧倉，突然火燒糧倉！」及「為何一查糧倉就起火？」，兩篇文章都在分析糧倉忽然起火的背後黑幕。

關於戰爭的想像和目標，解放軍本身和習近平是將帥兩端各有盤算，習欲藉戰爭轉移治國無方，解放軍則是藉戰爭毀掉不利於己的證據，兩方的自救手段背道而馳，這是習近平的困境，也是他遲遲無法興兵的內部因素之一。

（作者從商）

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