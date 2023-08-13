晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》黃清龍／八二三砲戰外一章—從日記看兩蔣如何應對中共統戰伎倆(之一)

2023/08/13 05:30

黃清龍／信民協會理事長

一九五八年七月底蘇聯領導人赫魯雪夫訪問北京，不到一個月之後，毛澤東即下令對金門發動砲擊，從八月二十三日持續了四十四天，總共發射了四十七萬多顆砲彈，史稱「八二三砲戰」。

毛澤東發動砲戰的目的複雜、多重。當年在莫斯科召開的共產集團國家會議上，赫魯雪夫公開主張要與西方「和平共處」，毛大為不滿，遂以「聲援中東人民的反侵略鬥爭」為由，藉砲擊金門迫使蘇聯與美關係緊張，兼而測試美國協防台灣的底線。最終砲戰催生了「蔣杜聯合公報」，反而改變了台澎金馬的命運，使得兩岸現狀維持至今。

外界所不知的是，在金門砲戰引爆第二次台海危機之際，同時有一場兩岸間的統戰攻防正無聲無息地在進行著。本文透過詳閱一九五八年蔣介石與蔣經國日記內容，揭露當年中共如何透過曹聚仁對台施展和談策略，兩蔣又是如何應對中共的統戰攻勢，包括北京曾提議以被俘的前國民黨將領黃維、康澤、杜聿明等人，交換軟禁在台灣的張學良，及以兩億美元購買在台故宮文物等內情。

一九五八年九月二十七日，正當金門砲戰激烈進行、蔣介石為前線補給和火力問題與美方艱難交涉之際，他的日記上貼了一份中央社發出的第一四六一號秘參資料，內容為法新社引述英國《每日電訊報》報導稱，中華民國與中共在香港舉行秘密談判多時，直到金門砲戰前不久才告停頓。

蔣當天並沒有對這則秘參置評，隔了三天才在九月三十日的日記補記：「法新社倫敦電稱，台灣與中共秘密和談進行已久等謠諑，而昨日少谷又接曹聚仁要求和談來信。此二事時間適相配合，甚歎共匪對中美離間之伎倆奇怪而毒辣，寒心極矣。」

經查蔣經國九月二十八日日記記載：「將曹聚仁代表共匪寫信給少谷先生、請求與我和談一事報告父親，並為此事訪克萊恩。」老蔣應是接到小蔣的報告得知此事。

在隔天的日記上，蔣經國對此事有更詳細的說明：「流氓曹聚仁受共匪之指使寫信給少谷先生，請求我政府派代表與共匪和談，此為共匪所玩弄的『舊把戲新做』。此事本可置之一笑，但推其政治因素則極為複雜。如處置不當，共匪可以此作虛妄之宣傳，達成其瓦解我民心士氣、挑撥中美關係之政治目的。故對此事決定處置辦法兩點：一、轉告美方，二、對於曹氓則根本置之不理。」

曹聚仁何許人也？他曾任中央社記者，一九四九年後移居香港，後來成為新加坡《南洋商報》駐香港特約記者。多年的記者生涯，曹聚仁與國共雙方高層多有來往，蔣經國主政贛南時期與他相識，後來投共的國民黨員元老邵力子是他的老師，周恩來與他也是多年舊識。這一特殊背景，加上中共亟於對台統戰推動國共第三次合作，使他成為當年在兩岸穿針引線的「紅人」。

一九五五年四月，因金門九三砲戰引發的第一次台海危機結束。那年夏天美、中開始建立起大使級會談機制，北京與華府之間的關係有所緩和，中共也展開對台統戰攻勢。該年下半年，曹聚仁受北京之託，連寫了三封信給蔣經國，邀請台灣派員前來香港，由他本人簡報中國的情況與中共對台政策，藉以調解國、共之爭。

蔣經國收到曹聚仁私函後，極感困擾，日記上痛批對方是一名政治掮客，「以空賣空」來打擊其名譽，並挑撥台、美關係。為避免美方起疑心，蔣經國主動將這幾封信拍照後交予美方參考。

一九五八年八二三金門炮戰前幾天，毛澤東在北京接見曹聚仁，示意他向台灣傳達訊息。於是在炮戰發生的當天上午，曹聚仁化名「郭宗羲」在《南洋商報》刊出一則金門即將砲戰的消息。果然當天下午五點三十分，金門砲戰正式爆發。

解放軍砲轟金門持續到第十九天時，九月十日周恩來在北京秘密會見了曹聚仁，囑他回香港後儘快轉告台灣，中方準備停火七天。十月五日，曹聚仁又以「郭宗羲」的化名再次在《南洋商報》發表獨家報導，透露中共準備停火七天的消息。果然，十月六日，由彭德懷發表《告台灣同胞書》，宣佈暫停炮擊七天。

曹聚仁在發表獨家訊息前，曾於九月底先寫信給蔣經國、黃少谷等人，據小蔣十月五日記載：「接到曹聚仁流氓來信，又提及國共為金門而和談之事，其內容與曹賊寫給黃部長的信相同。」蔣經國同時也向蔣介石及陳誠報告曹聚仁來信問題。（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書