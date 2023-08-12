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自由廣場》站到最前排應有的智慧

2023/08/12 05:30

◎ 薛廣澤

鴻海創辦人郭台銘二○二三年五月十三日在金門發表「和平宣言」，聲稱要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。

一九八三年擔任中國新華社香港分社社長的許家屯說過：「中國人對政治的玩法，不是西方人『契約』的概念，和中共打交道，就算把一國兩制具體內容寫清楚，簽下協定也沒用。若要和中國簽訂白紙黑字的協定，中共會劃一個高標準的框框把台灣框住，一旦被框住就很難掙脫。」從許家屯的說法，再看香港今日處境，可謂一語成讖。

中共公開宣稱的是一套，真正執行的是另一套，習近平心裡想的可能又是另外一套。何況與中國談判會涉及劃框架與面子的問題，尤其涉及民族主義和主權時絕不能低估中共，尤其是習近平的性格與決心。

南非首任民選總統曼德拉說：「慶祝勝利或是有好事發生時，我們最好站在後面，讓別人在前面。但要是碰到危險，我們則必須站在最前面，如此人們才會欣賞你的領導力。」德國社會學家韋伯（Max Weber）也說：「政治人物每天無時無刻都要克服庸俗的虛榮心，要腳踏實地追求目標，缺乏客觀和不負責任是政治上不可饒恕的罪行。」希望自己儘可能站到最前排讓人看清楚的虛榮心，它會誘使政治人物犯錯，時時有變成演員的危險，最糟的是只在乎自己給人留下的印象。

民主的命運主要掌握在成員自己的手中，這既是民主的弱點，又是民主的光榮。當政權最後取決於成員的參與時，確定民主成敗的是成員集體形成並表現出來的智慧。

（作者是高中教師）

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