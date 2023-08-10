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自由廣場》未婚 生育率新低主因

2023/08/10 05:30

◎ 魏思源

報載，少子女化現象持續，審計部一一一年度決算報告指出，國內新生兒高達九成六為婚生子女，而一一一年底廿至四十四歲各年齡組平均超過五成未婚，是生育率屢創新低的主因。

有偶率下降可說是持續存在的重要生育率壓制因素。事實上，出生數下滑趨勢很難逆轉，因為當下孩子生得少，未來可生育的女性也跟著減少。二○二二年全台十五歲到四十九歲的「育齡女性」共五四六萬人，根據國發會推估，到了二○四○年，育齡女性將僅剩下三八九萬人，減少近三成，即使結婚率及生育率維持相同水準，出生數仍會下滑。

生育率一．五是條警戒線，一旦降到一．三，就很難再彈回來了。西方國家之所以訂出「超低生育率」，就是認為只要跌破門檻，任何鼓勵生育措施效果都不太管用，只能盡可能延緩人口下降速度，很難扭轉趨勢，因為彈性已經疲乏。而今台灣生育率全球墊底，最新數字僅一．○九，即令政府拚命砸錢在托育補貼、加碼育兒津貼，政院一○七年七月核定之少子女化對策計畫仍未能反轉總生育率下滑的趨勢，國人總生育率自一○六年度的一．一三人，逐年降至一一○年度的○．九八人。

現行政策把所有精力放在照顧後端育兒家庭，確是政府該做的家庭支持措施，但若對前端未婚族群了解有限，生育率太低的問題很難改變。建議政府鼓勵結婚和生育政策，要分階段性設計，先幫多數年輕人解決住的問題，排除結婚障礙，再銜接育兒政策才有效果。

（作者從事資訊業）

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