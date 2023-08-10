自由廣場》柯友友歧視ACG次文化

◎ 賴彥丞

作為ACG次文化（Anime動畫、Comics漫畫、Games遊戲）愛好者，看到網紅「館長」對立委賴品妤的Cosplay（角色扮演）作品發出歧視性言論，令人搖頭。

長期以來，ACG次文化雖深受時下年輕人喜愛，卻也飽受外界偏見誤解。最常見的是「看暴力電玩和動漫會導致一個人變暴力」，兩者看似有些許關連性，實際卻荒謬至極，假設這個「神邏輯」真能成立，則為國爭光、專長射擊電玩的電競國手豈不都視同黑道或恐怖分子？或者，為何看暴力打鬥電影（比如《玩命關頭》系列）就不會有人覺得觀賞完後就會讓人有暴力傾向，但看相關議題的動漫卻要因此無端受人不合理的責怪呢？

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至於館長所謂Cosplay是「物化動漫」之說，更令人噴飯。動漫本來就是創作者產生的作品，既然其本就是「物」，何須「物化」？而Cosplay將虛擬的動漫角色具現化，呈現視覺藝術的美感，對於發展文創更是一大利基。

挺柯立場鮮明的館長之仇女言論，先前公審在七一六遊行中舉牌反對柯文哲歧視言論的女性，如今以性羞辱言詞攻擊女立委的個人愛好，反映出「什麼樣的政客就有什麼樣的支持者」之柯氏特色，從柯文哲罄竹難書的歧視女性發言，到民眾黨活動最近被桃園空服員職業工會批評是「全黨集體性騷擾」，正是「柯沙豬」的父權經典。

不只Cosplay，一個人只要做好本份，誰有權去貶損他的個人興趣呢？

（作者是陽明交通大學碩士生）

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