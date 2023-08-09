自由廣場》不智放生 就是造業

◎ 徐正雄

彰化遭人任意放生沒有謀生能力的大量鵪鶉，造成大部分生命慘死，舉手之間，便製造一個鵪鶉地獄，令人不解和哀傷。

台灣是進步國家，農委會為保育野生動物，不惜花費巨資補助，以換取遭野生動物侵襲的農民手下留情，連拍到野生動物影像都有豐厚獎勵，台灣正迅速擺脫忽視動物生命的污名，如今多年努力，卻可能因宗教團體而一夕抹滅，我認為政府應公布罰則和金額，以導正不當放生，否則這種慘無人道的事會持續發生。

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日前到桃園虎頭山花市買花，見有人載著滿車動物，一位老人拿一疊大鈔靠近，每放生幾張大鈔，就有幾隻動物被丟入花市旁光禿禿的溪流。鳥類可展翅飛走，但一隻果子狸從兩、三公尺高的路面被丟入溪谷，受傷就算了，光禿禿的溪谷，牠要如何棲息？何處覓食？最後很可能餓死或被人、狗捕抓吃掉。

這真是我看過最殘忍的慈悲心。

其實放生有合法管道，可和基隆市政府合作，放生適合該水域且缺乏的魚苗，存活率高又有效率，如此省錢省事又能真正做功德。此外，全台各地流浪動物收容所都亟需經費和志工，也是做功德的好地方。

那些被放生的動物，除了捕抓過程造成嚴重死傷，放生更可能因適應不良而集體暴斃，放生者除花冤枉錢、沒功德、還背上殺生惡名，有些宗教團體還放生毒蛇，造成居民恐慌。

佈施有三種：財佈施、法佈施、無畏施。

最後一種無畏施就是去除別人恐懼，此舉功德很大，反之則造成別人恐懼，罪業很重。至於放生毒蛇，造成蛇恐懼、居民恐懼、其他動物恐懼的多重恐懼，還影響生態，連鎖效應十分驚人！

建議想累積功德的人，省思放生的真諦，以免反效果。

（作者是農夫）

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