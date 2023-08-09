自由廣場》日、紐重視印太安全

◎ 宋磊

前日本首相麻生太郎七日正式訪台，並於八日出席「凱達格蘭論壇–二○二三印太安全對話」，這不但是台日斷交以來，日本層級最高的官員訪台的紀錄，鑒於中國解放軍的實力快速增長，已讓印太的安全充滿更多的變數。

近年解放軍對台的動作不斷，機／艦越過「海峽中線」與台灣西南角的頻率大幅增加，已讓外界感到解放軍可能會在台海做出意外的軍事行動。基於此，日本與台灣同為第一島鏈的國家，縱然台日兩國並無正式的邦交關係，但若台海發生軍事衝突，台灣周遭的海空域會遭到解放軍的圍堵與部署，此舉也會影響日本的海上與空中安全，日本重視台海問題就顯得具有高度的正當性。

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位於南半球的紐西蘭，雖然距離台灣相當遙遠，但八月四日正式發布該國的「國家安全戰略報告二○二三—二○二八」（New Zealand National Security Strategy 2023-2028），政策文件寫道：「日益強大的中國正動用國家力量，對於現有的國際規則構成挑戰」，同時表示紐國未來將投入更多的資源在國防安全上，雖然詳細的建軍細節並未透露，但已顯露出紐國同樣重視印太地區的安全。

台灣、日本與紐西蘭同樣為印太地區的國家，同樣為海島型國家，在當前的印太區域中，美中兩國競爭的強度越來越大，美國為因應台海可能爆發戰爭，先後與日本、南韓、菲律賓、澳洲等國進行雙邊／多邊聯合軍演，同時透過軍售的模式強化印太國家的空中／海上力量，如今日本與紐西蘭先後表明願意強化自身國防力量，這不但是台海議題外溢至他國的表現，他國在建軍的同時也強化印太地區的「安全韌性」與軍事嚇阻，雖然以上的國家與台灣並無正式邦交關係，但台海是否安全已成為區域內最關切的議題，台灣在此區域內並非總是單獨面對強大的解放軍。

（作者是淡大戰略所博士生）

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