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自由廣場》（李筱峰專欄）選票會摧毀民主台灣嗎？

2023/08/09 05:30

一次大戰後，德意志帝國的霍亨索倫王朝崩潰，威瑪共和成立，這是德國史上第一個立憲聯邦共和國。但是威瑪共和的憲政政體僅僅存在十五年（一九一八—一九三三），就被政治狂人希特勒給摧毀了！

弔詭的是，希特勒的納粹黨之所以能夠取得政權，是選票賦予的。也就是說，威瑪共和的憲政體制賦予納粹黨權力，最後讓納粹摧毀威瑪共和；站在納粹的立場，希特勒是利用民主憲政來摧毀民主憲政！

過去的普魯士等邦，長期受法國拿破崙帝國的威脅，遂有德意志帝國的團結統一。德意志帝國又在一次大戰中戰敗，雖有威瑪共和的出現，但德國人民期待國家能振興，反而勝過對民主憲政的維護，希特勒就是利用這種國民心裡崛起。這種國民心理，正是心理學家佛洛姆（Erich Fromm）所說的「逃避自由」（Escape from Freedom）。

台灣民主化至今約卅餘年，但民主的根基尚未穩固，民主自由人權法治的觀念尚未普遍內化於民心。何以見得？從目前兩位總統參選人的言行及其支持者，即可窺見，他們都有著強烈反民主的思想。

一般民主國家的政治人物（甚至一般公民），絕不可能說出「民主不能當飯吃」的話，而郭台銘竟然大言不慚對民主政治如此藐視；而柯文哲對民主的厭惡，更不遑多讓，他曾毫無掩飾地用hate來形容對議會的痛恨。他是毛澤東的信徒，多年前就到延安「革命聖地」去朝拜。

這兩人還有一個共同特色，就是他們對於中共專制政治不曾稍加批評。他倆「晉見」習近平或中國高官時，都表現出彎腰卑躬之態。

這兩人都有著強烈的個人英雄主義、不可一世的自我中心色彩，極缺民主素養。既然藐視民主政治，為何又要來參與選舉？因民主選舉是他們獲取政治權力的工具，而不是人生奮鬥的目的。

八十％以上財富放在中國的郭台銘，和表明「兩岸一家親」的柯文哲，兩人都與中共當局關係親密。他們目前正在醞釀整合，不論郭柯配，或是柯郭配，諒必為中南海所樂見。

其實中南海的支持尚非關鍵，關鍵在於許多在生活上挫折（如低薪、無力買房）的人，視他們為救世主，把希望寄託在其身上。這種心理，和當年德國人民視希特勒為救星，同樣是「逃避自由」的心理。

利用民主催毀民主的「威瑪共和滅亡史」，會不會在台灣重演？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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