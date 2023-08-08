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社論》不讓中國想要的人當選總統

2023/08/08 05:30

距投票日還有五個多月，明年大選的政治熱度已席捲全國。在政治熱潮中，美國《華盛頓時報》三日分析指出，中國正為入侵台灣的戰爭摩拳擦掌，但習近平更期盼在不發生軍事衝突的情況，控制這個民主島嶼，北京已準備好干預台灣明年的總統大選。報導引據中央情報局（CIA）前任官員索爾（David Sauer），中國已擬定「從內部掏空台灣」戰略，企圖在總統大選製造混亂，讓他們想要的人當選，以利台灣與中國統一。

索爾的析論值得關注，不僅他曾在東亞和南亞擔任CIA海外指揮職務，所指出的現象信而有徵：北京企圖讓大選朝著有利它的方向傾斜，透過「訊息戰、軍事恐嚇、政治和經濟操控的複合手段」擴大行動，情報活動是重心，中國間諜和企圖影響候選人者加緊滲透，「在台灣內部製造分裂，以圖他們想要的候選人當選」。

台灣自一九九六年總統直選以來，中國企圖影響選舉結果的動作不斷。一九九六年大選，中國文攻武嚇，發射飛彈引發台灣海峽危機，美國派出兩艘航空母艦因應。二○○○年，中國於選前發表「一個中國原則與台灣問題」白皮書，不排除動武，要求展開以統一為前提的政治協商；國務院總理朱鎔基恐嚇，「不管是誰，只要搞台灣獨立，就沒有好下場」、「切莫一時衝動，以免後悔莫及」、「還有三天，世事難測，台灣同胞你們要警惕啊！」然而，台灣選民不為所動，反而以選票促成首度政黨輪替。

台灣人民不吃文攻武嚇這一套，中國顏面盡失，從此改弦更張，雖干預台灣大選野心不變，手段化明為暗。每於大選之季，表面上宣稱「不介入、不評論台灣選舉」、「對台灣大政方針是一貫的、明確的，不因台灣地區的選舉結果而改變」，實際上仍透過動員部分中國台商及台灣政媒同路人，為它所中意的人選暗中助陣。儘管如此，中國圖謀仍未必得逞，二○二○年總統大選，民進黨的蔡英文總統以八百一十七萬票或五十七．一三％高票連任，一般認為主要是因習近平前一年強悍提出「一國兩制台灣方案」，以及北京強力剝奪香港民權自由，台灣選民對專制中國極大反感。箇中道理很簡單，習近平在做，台灣人民在看。

這次大選，中國除了反對民進黨的賴清德，至今避免公開表明支持藍白政治大咖。但有如索爾所指出，台灣大選是「中國情報活動的中心」，廣泛的滲透顛覆活動已然展開。在製造台灣內部分裂和不滿的頻頻動作中，把大選宣傳為「和平與戰爭的選擇」就是顯著例子。學乖了的中國，如今不再重蹈朱鎔基覆轍，常改由台灣政治人物或其政媒同路人代為發聲；馬英九前總統今春訪問中國之後即高彈此調，北京自樂於讓他複誦這一中國一貫論調。

這就凸顯了台灣政界至今仍存的執迷及誤失。監督並批判主政者是在野黨的天職，為了爭取總統大位，有時甚至不免言行過激失當，卻絕對不能有失對台灣人民和國家的忠誠；甚至走火入魔，站在台灣的對立面，與中國同一鼻孔出氣。二○○五年春，中國國民黨人連戰不甘先前兩次競逐總統大位敗北，前去中國進行「和平之旅」，西安還演出「爺爺，您回來啦！您終於回來啦！」鬧劇，但十多年來中國併吞台灣野心絲毫不改，動作更大，台海和平唯一威脅始終來自對岸中國。此時，把台灣人民內部矛盾上綱為敵我矛盾，卻對中國心存幻想，錯亂了敵我關係，政客及政黨失去忠誠反對的基本立場，不啻自絕於台灣人民；百年老店近年在大型選舉常未戰先失分，勝少敗多，完全執政權拱手讓人，其咎在此。

現今選戰升溫，有志競逐大位者須記取連戰的教訓，更不能效尤馬英九的過氣經驗，以為對中國委屈，即可改變其併吞圖謀，換得和平。事實是，中國要吃掉台灣，視為「核心利益」，當做「中華民族偉大復興」要務；要敷衍台灣的「被統派」，它手段可以「軟的更軟」，目標卻絕對不變。明年不論何人當選台灣總統，中國手段容或軟硬有別，野心不變。

有志總統大位者因此要拋棄對中國的幻想，與台灣人民站在一起，堅持對國家忠誠。東京大學教授松田康博日前在紀念場合強調，「民主先生」李登輝前總統期待的應是讓受中國影響的政黨邊緣化，實現「兩個本土派政黨」政權輪替，終結「藍綠惡鬥」，穩住台灣本位的政黨政治。這是台灣社會的主流意見，也是政黨政治正常化的要件，選民要睜大眼睛，審慎投票。

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