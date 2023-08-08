自由廣場》﹙鏗鏘集﹚中國找華人當棋子

◎ 王景弘

國民黨像患了打擺子，隔一陣子就要複製「新加坡能，台灣為什麼不能」的陳年舊標題，它的總統候選人被批評欠缺國際觀，一獲提名就訪問新加坡；白賊主義者所謂與美中「等距關係」就是抄襲新加坡的「不選邊站」。

新加坡以新儒學搞威權主義，一黨專政，嚴刑峻法，把城市國家控管得井然有序，經濟發達，人民生活安定。李光耀又堅決反共，與蔣經國成親密戰友，老國民黨把新加坡當榜樣。

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現在國民黨和白賊主義政客蹭新加坡，主要原因有二—可用華語直接對話；希望對方向北京傳話。但這些政客看不到局勢大變，不知驚醒，這是抓錯藥。

白賊主義者抄李顯龍的「不選邊站」，好像渾然不知新加坡與中國的距離有多遠，也不知道中國並沒有併吞新加坡的野心。新加坡安全未受中國威脅，還可以故作中立不選邊，讓川普與金正恩借地會晤，台灣並沒有這種條件。

但新加坡兩邊陪笑的地位，已面臨考驗。《華盛頓郵報》報導，中國正滲透東南亞華人社區，以「共享未來」包裝「偉大民族復興」，找他們當棋子影響政局，建構亞洲霸權，首當其衝的就是華人佔近八成的新加坡。

中國以特許進口與廣告引誘新加坡媒體，美化中國，吹捧中國觀點，質疑與唱衰美國。它以《聯合早報》為例，該報在新加坡紙版及電子報銷量僅十四萬，在中國銷量卻達四百萬，生存與發展都依賴中國恩賜；它的立場在二○一九年便轉向偏中國。

這種場景是不是似曾相識？台灣早就有紅媒紅嘴公然招搖，照搬中國宣傳指示捧中疑美，不要當美國棋子，但要當中國馬前卒；白賊主義者不分敵友，搞不清台灣自己的安全需要，看到過癮的詞藻，動手就抄，還自鳴得意，這是什麼「智商」？

（作者為資深新聞工作者）

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