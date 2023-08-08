自由廣場》俄羅斯應停止將食物作為武器

◎ 何塞普·波瑞爾（Josep Borrell）

今年七月十七日，也就是去年於伊斯坦堡簽署的《黑海榖物倡議》（BSGI）生效近一年時，俄羅斯決定不再延長該倡議。《黑海榖物倡議》允許烏克蘭向全球市場出口農產品，正如聯合國秘書長所強調的，該倡議一直是「世界亟需的希望燈塔」。

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烏克蘭是全球重要的糧食供應國，在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭之前，全球五分之一的大麥、六分之一的玉米和八分之一的小麥均來自烏克蘭。在俄羅斯入侵烏克蘭並襲擊糧田和糧倉、封鎖港口後，全球糧食價格飆升到前所未有的高點，危及許多糧食進口國急需的糧食供應。簽署《黑海榖物倡議》的目標就是重建烏克蘭農產品出口重要通道，以降低全球糧食價格。

儘管面臨許多挑戰，《黑海榖物倡議》仍達成其主要目標。自二○二二年八月以來，烏克蘭向四十五個國家出口了近三千三百萬噸榖物和糧食，在降低全球糧食價格上發揮關鍵作用。糧食價格與俄羅斯入侵烏克蘭後的最高價格相比，降低了百分之二十五。超過一半的榖物，其中包括三分之二的小麥，成功從烏克蘭出口至許多發展中國家。

此外，《黑海榖物倡議》還確保了世界糧食計劃署（WFP）的糧食來源。二○二三年，烏克蘭已供應了百分之八十的小麥來支持多個糧食最不安全國家的人道主義行動。在全球面臨前所未有的糧食危機之際，若沒有黑海航線，世界糧食計劃署將被迫以更高的價格和更長的時間從其他地方獲取糧食。

儘管聯合國秘書長多次提出建議並表達關切，俄羅斯最後仍決定不延長《黑海榖物倡議》。為了推卸責任，俄羅斯聲稱自己「不方便」出口農產品。然而，公開的貿易數據顯示，俄羅斯的農產品出口正蓬勃發展。簽訂《黑海榖物倡議》的同時，俄羅斯與聯合國在化肥出口上簽訂備忘錄—俄羅斯從中受益匪淺。

與俄羅斯散佈的謊言相反，歐盟確實確保了我們的制裁措施不會影響全球糧食安全。歐盟沒有制裁俄羅斯向第三國出口糧食和化肥，也已向主要供應商說明此事，並與聯合國合作，允許相關付款。這些皆是可被查核的事實，但俄羅斯仍決定退出《黑海榖物倡議》，將糧食作為武器，危及全球糧食供應。在退出該倡議數小時後，俄羅斯開始破壞烏克蘭的糧食儲存設施和港口基礎設施，每天在黑海和多瑙河進行針對性襲擊。小麥和玉米批發價格因此來到了自俄羅斯發動侵略戰爭以來的最高點。只要俄羅斯繼續對全球糧食供應施加壓力，糧食價格劇烈波動就可能持續下去，從而加劇全世界的生活成本危機，對依賴糧食進口國家的人民來說更是雪上加霜。俄羅斯這樣的行為應受到堅決譴責。

在世界面臨糧食供應中斷與價格上漲的同時，俄羅斯正密切接觸面臨糧食危機的非洲國家，以雙邊協議向這些國家提供有限的糧食運輸，假意解決實際上由自己所造成的問題。這是蓄意利用糧食作為武器，心懷惡意的政策。

針對俄羅斯不負責任的行動，歐盟從三個面向回應。首先，我們將繼續支持聯合國和土耳其為恢復《黑海穀物倡議》所做的努力。其次，將繼續加強我們的「團結線道」，以作為烏克蘭農產品透過歐盟出口到全球市場的替代路線。迄今為止，這些線道已使烏克蘭的農產品出口量超過四千一百萬噸，而我們正盡力增加出口量，以減輕俄羅斯終止《黑海榖物倡議》的後續效應。第三，歐盟計畫在二○二四年前提供一百八十億歐元以解決糧食安全問題，以行動支持在財政上最需要幫助的國家和人民。

我們呼籲國際社會和所有國家加強援助，以支持全球糧食安全，並請所有合作夥伴與歐盟和非洲聯盟一同敦促俄羅斯重返談判，並避免將矛頭指向烏克蘭的農業基礎設施。當我們能明確且團結地呼籲俄羅斯，就有機會讓俄羅斯恢復參與《黑海榖物倡議》。全球糧食安全是我們的共同利益，我們有責任對最迫切需要幫助的人民提供援助。

（作者為歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表）

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