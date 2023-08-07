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自由廣場》請王鴻薇來看屏東的美好

2023/08/07 05:30

◎ 李雨蓁

台北王鴻薇委員有來屏東停過車嗎？如果從沒來使用過，怎麼能拿舊數據來斷定屏東停車場是蚊子館，當我們屏東人都是蚊子？

今年二月份屏菸舉辦大武門音樂祭，當天人潮大爆滿，繳交停車費大排長龍，事後縣府交旅處同仁做了更多智慧繳費及綁定eTag繳費的宣導，希望縣民朋友得到更便利的停車服務。

王鴻薇委員日前在臉書質疑屏東停車場平日使用率僅五％至廿五％、假日僅平均卅五％，但這是近一年前的舊數據，且當時停車場剛蓋好，疫情才開始趨緩的試營運期，身為立委監督建設是本分，但應該拿最新且公允的數據來討論。

就拿屏菸停車場來說，停車率平日已達四五．三％，假日更有五二．一％，又以去年屏東聖誕節活動期間為例，每逢假日，不只本縣縣民有需求，外地遊客更帶來觀光效益，周邊三個停車場幾乎都滿位。

除了屏菸一九三六，其他五座屏東停車場也都設立在觀光景點及商業密集區，包括全台最大眷村保留區的勝利星村、首創恢復書院功能的屏東孔廟、體育館，還有好吃到停不住的屏東夜市，不但是在地人的生活場域，更吸引許多遊客慕名而來。

這些年來，屏東努力打造自己的品牌特色，歡迎王委員來使用屏東停車場，停下腳步看看屏東的美好。

倘若只是為了反對而反對，卻忽視屏東縣民及遊客停車的需求，不啻是輕蔑地方追求繁榮發展的權益，從政者必須努力的是解決問題，偕民眾並肩前行，不是嗎？至盼台北王委員先來屏東了解民意再下定論。

（作者為屏東縣政府勞動暨青年發展處處長）

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