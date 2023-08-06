自由廣場》他山之石/日本發展地方創生之經驗！

◎ 蔡田

上個月，民進黨主席賴清德出席全國客家青年座談會，關心青年地方創生的困境，承諾當選總統將大力協助解決，並持續推動國家級的地方創生政策。

賴揆是三位主要總統候選人之中，第一個關注地方創生並做出承諾者，筆者建議未來國家領導人應學習日本做法，挹注地方政府人員和財源，如此台灣的地方創生才有永續發展的機會。

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地方創生的理念和做法源自日本，因少子化和人口過度往大都市集中，造成人口居住不均，偏鄉既沒人又沒錢，發展嚴重停滯，二○一四年日本社會出現「地方滅亡論」。

為有效吸引年輕人回流移居，解決偏鄉又窮又老的問題，當時的首相安倍晉三，將二○一五年訂為日本地方創生元年，提出國家級的地方創生總規劃，並要求各都道府縣也提出地方層級的創生計畫，從那時起，日本的地方創生如火如荼，正向影響力不斷提升擴散，除了是政府施政主軸之一，公私機構和個人紛紛響應，匯集成豐沛力量，蓬勃迄今。

台灣政府也關注到城鄉差距越趨嚴重，為緩解問題，二○一九年時任行政院長的賴清德繼日本之後，也宣布當年為台灣地方創生元年。

日本推動地方創生，有三點值得台灣學習，首先是安倍政府推動地方創生之初，由總務省先提出「國家級的地方創生總規劃」，然後要求各地依總規劃的精神和目標，提出地方層級的創生計畫，中央和地方因有共識，而後目標齊一，步伐一致，推動才能順暢而無扞格。

其次，故鄉納稅又稱作「故鄉稅」，是日本自二○○八年開始推動，核心理念是：在地方人口逐漸減少 、稅收日趨困難的情況下，建立一個故鄉稅的體系，讓往大都市工作就業發展的民眾，可將部分納稅的款項「回報給養育自己的故鄉」，這是反哺與回饋的系統。台灣民眾常抱怨，公司設在都市，工廠設在地方，都市收了稅，汙染和髒亂卻留給地方，倘若透過故鄉稅的機制，就可減少這方面怨言，也能增加地方和偏鄉發展的契機。

最後是「地域振興協力隊」，地方創生要成功，除了經費，還要有人，且須是專業人員，於是日本推動「地域振興協力隊」。

為了改善非都市地區人口減少、高齡化年輕勞動力不足的過疏化現象，日本總務省於二○○九年訂定「地域振興協力隊推進要綱」，凡符合過疏地區資格的地方，都可招募「地域振興協力隊」，以創造首都移往地方的人口流動，讓都市年輕人進駐鄉間進行一到三年的工作，以地域振興協力隊的角色，協助地方進行各種振興工作，而隊員薪資由中央支付，並補助創業基金，每年最高四百萬日幣，三年期滿後，若在當地持續居住且創業，再追加一百萬元的創業基金。

日本經驗值得學習，呼籲政府採取類似措施，讓台灣地方創生再締新猷！

（作者是國小退休教師）

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