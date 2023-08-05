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自由廣場》苛主席請先刮自己的鬍子

2023/08/05 05:30

◎ 黃惟冰

柯文哲說他在南部碰到一個年輕人，卅五歲，月薪四萬多，不敢結婚，房租五千塊，房東卻不給報租金補貼，導致政府的租金補貼看得到，吃不到。

但柯文哲沒有追問，一年領幾個月的薪水，顯然對於民間企業給薪的模式相當陌生。這也不意外，柯文哲的職涯不是醫師，就是市長，年終固定，沒有分紅，就以為每份工作都只有領月薪，卻不知民間企業，除了月薪，相當部分的收入來自於績效分紅和年終獎金。柯文哲以為問了幾個問題，就可以代言人自居，卻曝露自身生活經驗相對狹隘的問題。

在南部月薪四萬多，房租五千，生活好不好過，有豐富生活經驗的社會大眾自有公評。

諷刺的是，柯文哲當黨主席的民眾黨，支付在台北市上班的年輕人的薪水，卻是每況愈下。

根據民眾黨在人力銀行刊登的徵才廣告，「組織發展部專員」月薪三萬到三萬五、「剪輯助理」起薪三萬、「影音編輯專員」起薪三萬二、「民眾黨立法院黨團法案助理」月薪三萬到四萬。重點是，上班地全都在台北市中正區，想在鄰近區域以每月五千來租房，肯定緣木求魚。柯文哲想檢討誰在苛扣年輕人，他和民眾黨要先刮自己的鬍子。

從市長當到黨主席，柯文哲一貫的致命缺陷在於，他掌握巨大權力，卻只會提出問題，而提不出解方。上述那位年輕人若在申請租金補貼遭遇困難，手中握有多席立法委員的柯文哲，可有幫他做了什麼？有幫忙備足具體事證向內政部陳情嗎?有提出足以杜絕房東惡習的法案嗎？ 還是口頭消費完畢，問題依舊？

柯文哲藉單一個案欲挑起年輕人的相對被剝奪感，卻不在自己能力範圍內幫助年輕人，同日他又是低薪剝削黨工的慣老闆，這種口惠而實不至的人，不會是年輕人的救星。

（作者從事公共服務業）

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