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自由廣場》舊中國傳統的「民」為壑

2023/08/05 05:30

◎ 于則章

有一句成語叫作「以鄰為壑」，其實源於「鄰國為壑」，典故出自《孟子．告子下篇》。

戰國時代魏國人白圭善於修築堤防、興修水利，為魏惠王所用，他曾自詡治水比上古的禹還強，孟子說「你錯了！禹治水是讓水順著水道行走，把廣闊的四海作為水匯注的地方。你治水是修築堤防，將本國的洪水導入鄰國，把鄰國當成洩洪的水泊，這是有仁德的人所厭惡的」，後來「以鄰為壑」就由此演變而出，比喻將困難和災禍推到別人身上。

但即使秦始皇消滅東方六國，成為單一帝國之後，「以鄰為壑」不但沒消失，還轉變成掌握絕對權力的獨裁統治者，遭逢危機時把困難與災禍轉嫁給人民的「以民為壑」。

在近代，中國國民黨政權於一九三八年六月九日深夜炸掉黃河堤壩，企圖水淹日軍，阻卻進逼，此一愚蠢行徑只淹死三名日本士兵，卻導致八十九萬平民在睡夢中被淹死，史稱「花園口決堤事件」，災難發生後，日軍還積極投入救災、安置倖存災民，原應保家衛民的中國國民黨政權淪為殘民以自保的兇手，被指為侵略者的日軍反倒成為解放者，諷刺至極！

經過八十五年後，中國共產黨統治的中國，儘管有核彈與航母，居世界第二大經濟體，具備與美國分庭抗禮的國力，但面臨掃過台灣而威力大減的「杜蘇芮」颱風，竟然脆弱的不堪一擊，不但大半江山泡在水裡，連首都北京也成水鄉澤國，中共政權甚至無預警偷偷洩洪，使災民雪上加霜。

網路盛傳，中共當局是為保住北京及習近平力推的「雄安新區」，才讓水庫洩洪至涿州市，更有中國網民踢爆，官方趁夜企圖決堤被居民給攔下，「二○二一年夏河南衛輝也是半夜偷偷摸摸派人炸堤，讓村民現場抓住了炸堤的人，二○二三年夏天又是偷摸地決堤，共產黨偷雞摸狗的勾當一點都沒變」，由此暴露中國大樓林立光鮮亮麗的現代化城市，骨子裡卻是落後的第三世界，更令人見識到，在極權政治下，統治者「以民為壑」的本質幾千年來始終沒變，不論是中國國民黨或中國共產黨都一樣！

很慶幸，台灣已轉型成民主國家，由民選產生的政府必須以人民利益為依歸、向人民負責，國人須珍惜得之不易的民主政治，拒絕讓中共獨裁政權統治我們，以免淪為涿州市的悲劇。

（作者是公務員）

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