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自由廣場》大象救子的省思

2023/08/03 05:30

◎ 鄧鴻源

東南亞某國叢林，一頭小象不小心跌落一口深井，母象心急如焚，走到馬路旁，頻頻向路過的車輛哀鳴，許多人不解其意，末予理會，最後是一個貨車司機好奇，下車跟著大象走才目睹真相，他馬上請救兵來幫忙，工人操作怪手挖掘泥土，終將小象救出，母象高興得頻頻點頭，在眾人歡呼聲中，帶著小象走進叢林，救人一命勝造七級浮屠，救動物也是一樣吧？

另一則更感人，一對小象兄弟不慎掉落頗深的水井中，爬不上來，母象擔心牠們溺斃，走入水中竭力頂住小兄弟，公象則去找人求救，見有車子路過就跪下，一名司機跟過去後看到情況，馬上請人派挖土機來相助，在人類與母象協助下救出一對生命。

同理，烏克蘭正被惡鄰俄國侵略，歐美國家基於人道與唇亡齒寒而相助，台灣人也當仁不讓，除了政府與民間慷慨捐獻，還有年輕人前往當義勇軍，協助烏國抗敵，誰知Ｋ黨人竟冷嘲熱諷，嘲笑烏國人民不自量力，向俄國（挑釁）才有今日，還嘲笑國人當傻瓜，不知明哲保身。

對台灣而言，大象救子的真實故事更值得省思，以上的深井猶如一中原則，我們若自己跳入這個陷阱去找死，其他國家就算想救我們，也將莫可奈何，不是嗎？

反之，我們若誤入陷阱，務必要拼命求生，則國際將如援象的人民一般，必然不會袖手旁觀，不僅是基於人道，也基於唇亡齒寒，因台灣安危關係到共同的存亡。

如果台灣對烏國有難袖手旁觀，他日台灣若有難，誰來協助我們？Ｋ黨人為何如此冷血？這種政黨值得國人支持嗎？

（作者是大學教授）

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