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社論》「討打兄弟姊妹們」

2023/08/03 05:30

上月底，白宮正式宣布，提供台灣三．四五億美元（約一○八億新台幣）的軍事武器援助計畫，這是拜登政府首度動用國會賦予的「總統撥款權」，利用自身庫存為台灣提供國防設備、服務和培訓，以在中國擴大武力恫嚇台灣之際，迅速協助台灣增強防禦實力。另，繼六月中共和黨籍參議員盧比歐提出參院版「透過實力促進台灣和平法案」，七月底眾議員巴帕斯（民主黨）、班克斯（共和黨）也聯合提出眾院版「透過實力促進台灣和平法案」。法案的重點在於，授權美國行政部門提供「有助台灣嚇阻中國人民解放軍侵略的武器」，為台灣未來取得攻擊性武器奠定法律基礎。

凡此，只是近年美國積極協助台灣加強自衛能力之一端，也再次凸顯台海危機的始作俑者在北京。根據台灣關係法，美國的對台政策包括：表明美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望（第二條第三款）；任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉─包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切（第二條第四款）；提供防禦性武器給台灣人民（第二條第五款）…等等。近年，從川普到拜登力挺台灣，其中的跨政府、跨政黨共識在於：在台海構成威脅、試圖改變現狀的是北京。拜登幾度公開挺台：「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣。」為什麼？就是「護台哥」所言：「我不要啊！是中共想打你啊！」

美國為首的民主世界，不斷重申台海和平穩定的重要性，也不諱言是對著中國講的話。諷刺的是，外援源源來台，台灣卻有政黨、政客，鸚鵡學舌北京話，合理化其全面脅迫台灣。「討打姊」：「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打。」驚句連連，聞者搖頭。所屬的國民黨，眼見惡評如潮，唯恐拖累選情，火速切割。「討打姊」，其實說出「討打兄弟姊妹們」的心聲，她也許很委屈，同志們不都是這樣論述嗎？

所謂的，違反國民黨政策，損害國民黨聲譽，外人聽起來總覺得怪怪的。因為，「中共會打你是你討打」，在國民黨的兩岸辭典裡面，本來就是一句成語。朱立倫向習近平告狀：「近年來在民進黨執政下，採取去中、反中政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。」言下之意，我方「討打」。侯友宜也不遑多讓：「民進黨執政，造成兩岸兵凶戰危，台灣正被一股力量推向戰爭的邊緣，台海之間已經被國際認定是世界上最危險的地方、最有可能發生戰爭的地方。」千言萬語，也是我方「討打」。基於這樣的邏輯，能推論出怎樣的「和平」呢？

郭台銘亦然，他說：PRC政府對中華民國台澎金馬地區，實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上，但，那些敵意軍事作為，不是針對台灣人民而來的，而是針對民進黨種種挑釁言行而來的；民進黨持續操弄議題挑釁中國，徹底阻斷台灣人民和中國人民的互動交流，要如何讓中國人民，甚至國際社會相信，這只是要對抗共產黨，沒有要仇視、敵對中國人呢？商人真的無祖國，只顧賺大錢，不管誰是侵略者？誰是被侵略者？

在野大聯盟，藍白一家親，也在這個地方出現交集。柯文哲說：反共不一定要反中，反中不一定要嗆中，因為朋友要多、敵人要少，最好把敵人限縮到只剩下習近平，而非搞到全中國十四億人都是敵人，這是神經病；如果關係搞不好，如果北京政府要動手，他們的人民就會說把台灣打死。不談中國威脅台灣安全、主權的進行式，卻本末倒置反指我方不該反中、嗆中、樹敵，豈非似是而非的話術？至於，「兩岸和平、台灣自主」，誠屬悅耳的形容詞，但對中國猶如「圓的正方形」，不存在於現實世界。這位自稱的「科學家」似乎連來幫忙的、來打劫的也分不清。

「討打姊」出事前，地方政壇即有傳言，她將從國民黨跳槽民眾黨，且披掛上陣選立委。現在事情鬧大了，國民黨不想「討打」，民眾黨會想「討打」嗎？經過這次風波，識時務者為俊傑，「討打兄弟姊妹們」，當會迴避這種「討打」論調，但他們會痛改前非嗎？更令人好奇的是，那些暫時收歛的「討打兄弟姊妹們」，是否都像「討打姊」那般「心向祖國」、「臣屬一中」，促統受挫便想「請中華人民共和國來照顧」？

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