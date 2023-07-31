自由廣場》台灣外交的可能與不可能

◎ 陳永昌

日本自民黨參議院幹事長世耕弘成澄清：沒有說過「台灣不可能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」，強調日本執政自民黨的立場就是歡迎台灣加入CPTPP，會持續努力促成，絕對沒有說過「要台灣死心」。民眾黨主席柯文哲白賊胡扯，構陷對台友好世耕弘成於不義！

柯文哲狡辯說，政治人物只會婉轉表示有困難，不會講死說不可能，等於默認是他自己加油添醋，把「不可能」硬塞進世耕弘成嘴巴。為了找下台階，見笑轉生氣的柯文哲嗆聲要求民進黨政府講清楚：到底什麼時候台灣才可以加入CPTPP？

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如果執政者無能做不到，反而是在野黨展現能力的大好機會，凸顯自己做好執政準備，可取而代之，提出加入CPTPP完整路線圖，成為吸引選票的有力政見。柯文哲根本沒有能力提出替代對策，只會拚命唱衰民進黨，擴散失敗主義。身為總統參選人的柯文哲不妨回頭問問自己：萬一當選總統，台灣什麼時候可以加入CPTPP？

在十一個成員國一致同意下，七月中旬英國正式加入CPTPP，成為該組織二○一八年成立後第一個新加入國家，從二○二一年二月提出申請到正式，歷時約兩年半時間。去年九月，中國與台灣先後提出申請加入CPTPP，由於入會採取全體會員共識決，雖然日本與澳洲等主要國家表態支持台灣加入，一旦北京當局成功鼓動任何一個會員國出面反對，勢必成為阻擋台灣加入CPTPP的大石頭，這就是世耕弘成向柯提到的：「有政治問題必須解決」。柯文哲加油添醋超譯成「要台灣死了這條心」，無異是主張放棄爭取加入CPTPP，完全忽略努力過程中，對外可以爭取更多同情與理解，對內則可凝聚共識並團結國人，面對干預打壓便自我設限，絕非具有使命感的大格局國家領導人會做的事！

台灣經貿制度接軌國際，高度符合CPTPP高規格要求，加入CPTPP遲遲沒有進展，問題出在北京當局從中作梗，柯文哲不去追究背後加害黑手，反而忙著檢討受害者，操弄因果倒置政治詐術。

美中對峙格局下，台灣外交上的可能與不可能，定義正在重新改寫中。以美國眾議院決議明文指出聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣為例，回顧十餘年前以台灣名義加入聯合國主張初起之時，多少人冷嘲熱諷絕對不可能，任何努力純屬徒勞無功，如今北京當局處心積慮打造的圍堵高牆慢慢出現裂縫，正是逆轉不可能為可能的最好證明。

（作者為企業專業經理人）

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