自由廣場》他要背值星帶 卻不見人影

◎ 蔡木章

拜讀貴刊七月廿九日『拜託柯薄放過台灣』一文，頗有同感。

我與柯認識且共事於民國七七年，共同服役於陸軍步兵第二六九師衛生營醫療連。當時柯是衛生營醫療連的醫官（為此還編一首歌，自稱是醫療連的CR)，我任排長，是職業軍人，後來到步兵營後輪調外島。

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柯文哲雖是醫官，卻認為我們幾個菜排，值星背得不夠好，就說他要跳出來背值星，但是到了週末，要值星交接時，卻不見他人影，原來他跑去休假了。

事隔卅多年，柯文哲挾其醫師專業傲慢，何時尊重過別領域的專業、專長？甫當選即誇海口要以八年時間超越新加坡，立馬遭來批判。

上任伊始更對來訪外國友人克拉瑪之「懷錶贈禮」，稱不如拿去「破銅爛鐵」賣錢，還飆罵警察局長，又說「郵局早該從地球上消失」，接續提出「颱風假要補班」、大巨蛋去留要用i-votine決定等等。

綜觀柯主政這八年，仗勢其智商考分高、媒體寵兒、及三寸不爛之舌，在政壇幾乎橫著走。縱然目光如豆，缺乏國際視野及都市願景，卻仍譁眾取寵，吃定人民的憨厚，能在台灣政壇擁有一席之地及一批柯粉，令人匪夷所思。

筆者以為，國政治理非兒戲，候選人其人格特質至關重要，過去不倫不類的行徑業已罄竹難書了，一旦讓他擁有更大權力，將如火山爆發般可怕難測。

（作者從服務業）

編按，本文的CR，是chief resident的縮寫，意指總醫師。

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