自由廣場》投票決定孩子要背的課本內容

◎ 鄧鴻源

汪小菲在直播中問九歲女兒「妳知道西安嗎？」女兒回說「不知道」，汪小菲質疑學校沒教「西安妳都不知道！，是我們很大的一個城市欸！以後爸爸教妳地理」，但汪的國家是他女兒的國家嗎？

龍應台曾說「我們從小被教育，這個小島代表整個中國。我們總在學習我們不曾擁有的東西，卻假裝你周圍的東西並不存在」。長大後才發現，這是殖民者的教育手段，K黨就是以殖民者自居。

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龍應台原住德國，長子十歲時，在德國小學拿到一張所住小鎮的地圖，興奮地找她一起研究，她卻覺得悲傷，因為她在台灣唸小學時從沒得到這樣一張地圖。

每年十月的淡水藝術節，在淡水砲台公園舉行「西仔反傳說」露天劇場，重演140年前清法戰爭，「金枝演社」劇團邀民眾參與，報名踴躍，臨時演員從十四至八十歲都有。

讀國二的朱宣樺說，過去在教科書看到「西仔反」的歷史，現在自己「活生生參與其間，很興奮」七十二歲楊先生驕傲地說「雖然我只有三句台詞，但感到很榮幸」這樣由淡水人演淡水的歷史故事，是難得一見的盛事，兼具教育、歷史與觀光價值。

從龍應台談兒子的地圖，到淡水的露天劇場，這就是「同心圓」教育的具體展現。

國民黨與老蔣把台灣當跳板、當成殖民地，全無落地生根的打算，以致教育上完全忽視台灣的存在，卻要台灣人民死背不屬於自己土地的史地，於是某個連長在前線潛逃，把對岸當祖國，還有老糊塗的退將認賊作父！

民進黨阿扁執政後，加強本土教育，前教育部長杜正勝力倡的同心圓教育理論，讓學生先了解自己家鄉之史地與人文，再逐漸擴大範圍，認識其它地方。中小學的白話文也增加許多，讓學生減輕背誦文言文之苦，認識台灣文學之美。

阿扁總統任內，陸續開設客家、原民與閩南語等電視台，讓許多老人也能聽懂電視新聞，相當程度治癒了世代的悲傷！

但國民黨與老馬重新執政後，文言文比例大幅度提高（比中國大陸高近一倍），中國史地比例也大幅提高，以台灣為本的同心圓又遭棄置，國民黨居心叵測要回歸殖民者的教育方式，令人沈痛。

如今國民黨全代會提名侯某競選總統，呼應對岸的一個中國原則，蓄意將台灣與中國合併在一起，另兩個在野有志者，也好不到哪裡去。

一旦由認同中國的人掌大權，中國的文史地篇幅必大增，國家認同必錯亂，學生的學習壓力必倍增。

（作者是大學教授）

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